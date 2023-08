Brunella Horna regresa a ‘América Hoy’ para hablar por primera vez acerca de Richard Acuña y su embarazo

Brunella Horna regresa a 'América Hoy' después de que se confirmara su embarazo. (América Hoy / América TV)

Después de cuatro meses de ausencia, Brunella Horna regresará a la conducción de ‘América Hoy’ este lunes 14 de agosto. La presentadora de TV, quien recientemente confirmó que se encuentra embarazada de Richard Acuña, contará detalles de su estado de gestación; además de lo que ha estado haciendo todo el tiempo que estuvo alejada de la TV peruana.

Como se recuerda, el pasado 17 de abril, Brunella Horna se comunicó con sus compañeras, Ethel Pozo y Janet Barboza, a través de un enlace telefónico, para informar que se retiraba del programa matutino por cuestiones de salud. Para ese entonces, la rubia modelo no quiso revelar que estaba en la dulce espera.

“Quiero iniciar diciendo la verdad, es una llamada para decirles no adiós, sino un hasta pronto. Es lo más difícil que me ha tocado decidir porque ustedes saben lo que me ha costado este trabajo. Tengo que seguir descansando porque he tenido muchos sustos en todo este tiempo, sustos que no lo puedo comentar, pero que ustedes lo saben y que es durísimo”, señaló la presentadora de TV, entre lágrimas.

Brunella Horna le dijo adiós a 'América Hoy' y fue reemplazada por Valeria Piazza. (América Hoy / América TV)

Mucho se dijo sobre un supuesto embarazo, pero Brunella Horna prefirió mantenerse en silencio. Sin embargo, a inicios de agosto, la popular ‘Bubu’ presumió su prominente vientre durante un viaje que hizo a Europa en compañía de Richard Acuña. “Esa pancita tendrá cuatro o cinco meses”, especuló el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se compartieron las imágenes de la modelo.

‘América Hoy’ anunció el retorno de Brunella Horna

El magazine de América TV informó que Brunella Horna está lista para recuperar su rol de conductora, por lo que la modelo se presentará en el set este lunes 14 de agosto, a partir de las 09:30 a.m. “Ella vuelve como tú la querías ver, como tú la estabas esperando. Es un gran regreso”, mencionaron en un video promocional.

Brunella Horna vuelve a 'América Hoy' y lo contará todo sobre su estado de gestación. (Composición Infobae)

Valeria Piazza le dijo adiós a ‘América Hoy’

Valeria Piazza ingresó a la conducción de ‘América Hoy’, luego que Brunella Horna se viera obligada a dar un paso al costado. Después de cuatro meses, la exreina de belleza le dijo adiós al programa y se despidió de sus compañeros entre aplausos.

“Como siempre digo, yo sigo aprendiendo en este largo camino de la conducción y asumo los retos de la mejor manera, pero de este sabía que me iría con el corazón contento desde que lo acepté. Gracias Ethel, Janet, Edson, Christian, Armando y a todo el equipo tras pantalla. Me quedo con buenos amigos, que seguro seguiré visitando en set y tal vez la locura del destino nos vuelva a juntar más adelante”, expresó la exreina de belleza en sus redes sociales.

Valeria Piazza dedicó emotivo mensaje a sus excompañeros de 'América Hoy'. Instagram/@valepiazzav

¿Cuántos hijos tiene Richard Acuña?

Richard Acuña, actual pareja de Brunella Horna, es padre de cuatro hijos en total. La madre de sus primeros retoños es Susan Carvo. El tercer hijo es de Camila Ganoza, quien la acusó de maltrato psicológico y de haberle sido infiel cuando estaban juntos. La conductora de ‘América Hoy’ está en la dulce espera, por lo que el político se convertirá en padre por quinta vez.