Jimmy Santy no se presentó en la final de ‘El Gran Chef Famosos’, pero sí apoyó a Natalia Salas

Jimmy Santi volvió a usar su red social para referirse a la final de 'El Gran Chef Famosos' y mostró su apoyo a la actriz Natalia Salas'. (Fuente:@jimmy.santy)

Una vez más, el famoso cantante Jimmy Santi recurrió a sus redes sociales para comentar sobre el programa culinario ‘El Gran Chef Famosos’, después de no haber participado en la última emisión del 12 de agosto junto a sus demás compañeros eliminados (él se retiró de la competencia). En donde, Ale Fuller y Natalia Salas, competían por ganar la final del reality de Latina.

Te puede interesar: Mauricio Mesones se despide de ‘El Gran Chef Famosos’ y no participará de la gran final del concurso culinario

Ante eso, los famosos exparticipantes del programa, entre ellos a Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet, Jesús Neyra, Junior Silva, Marucio Mesones, Mónica Torres, Antonio Pavón y Katia Palma (mediante video), estuvieron presentes y compartieron palabras sentidas sobre sus experiencias en el concurso. Sin embargo, el gran ausente fue el cantante de la ‘nueva ola’.

Como se sabe, Santi causó asombro entre sus miles de seguidores al publicar un comunicado extenso en sus redes sociales, donde desveló detalles poco conocidos sobre su decisión de dejar el programa ‘El Gran Chef Famosos’. El reconocido artista nacional explicó que se sintió incómodo debido a la presunta desigualdad en la competencia y mencionó la existencia de ciertas preferencias.

¿Qué dijo Jimmy Santy sobre ‘El Gran Chef Famosos‘?

“Aquí donde empieza mi molestia, cámaras apagadas, grabación terminada, y con el respeto debido, me acerco a uno de los jurados a consultarle qué sucedió con mi plato y su respuesta fue: ‘FUE EL PEOR DE TODOS, ERA UN ASCO’, yo me sentí pésimo”, escribió Jimmy Santi en su comunicado de Instagram, donde dejaba entrever un presunto maltrato por parte de uno de los jurados.

Te puede interesar: Natalia Salas ganó ‘El Gran Chef Famosos’: revive la gran final del concurso de cocina de Latina TV

“Mi representante, quien me acompañaba en todo momento, solo atinó a decirme que nos fuéramos. Tal vez muchos justificarán a esta persona, dirán que se tomó en serio el personaje. Sin embargo, considero que existen maneras de decir las cosas y más por mi edad y trayectoria, yo no soy cocinero, soy cantante, he recorrido el mundo y jamás he permitido que alguien me trate y me haga sentir como lo hizo esta persona”, añadió en aquella oportunidad su comunicado tras renunciar al programa.

A pesar de su ausencia en la final del programa culinario el pasado 12 de agosto, el cantante no dudó en expresar su apoyo genuino a la actriz Natalia Salas a través de sus historias en Instagram. Esto ocurrió momentos previos al anuncio del ganador en el programa transmitido por Latina. “¿Los jurados ponen un voto secreto?, quien verifica que no manipulen los puntajes como lo hicieron conmigo”, se lee en su cuenta de Instagram.

Jimmy Santi volvió a usar su red social para referirse a la final de 'El Gran Chef Famosos' y mostró su apoyo a la actriz Natalia Salas'. (Fuente:@jimmy.santy)

Eso no quedó ahí, pues el intérprete de ‘Chin Chin’ continuó sus comentarios, pero esta vez para expresar su apoyo inquebrantable hacia la actriz Salas, a quien consideraba como su favorita para llevarse la victoria en la competencia. “Natalia Salas, deseo de todo corazón que seas la ganadora. Tuve el honor de conocerte y eres una triunfadora”, manifestó el cantante.

Te puede interesar: Natalia Salas ganó ‘El Gran Chef Famosos 2’: así reaccionaron en las redes sociales

En esa línea, el artista señala que ha percibido una notable transformación en uno de los jueces, (aunque no especifica de quién se trata). Como recordaremos, el cantante nacional mencionó previamente que uno de los jurados lo habría tratado mal, lo que fue un factor determinante para su decisión de abandonar la competencia. “¿Se han dado cuenta de que ese jurado cruel ha cambiado de personaje y ahora tiene sentimientos?”, dijo Jimmy Santy a sus seguidores.

El mensaje termina, cuando Santy acepta que el programa de Latina es un buen contenido, expresando su deseo de que hoy en adelante prevalezca la equidad. “No podemos negar que es un buen programa, ojalá ahora si una competencia justa”, finaliza su comentario en sus historias de Instagram.

Jimmy Santi volvió a usar su red social para referirse a la final de 'El Gran Chef Famosos' y mostró su apoyo a la actriz Natalia Salas'. (Fuente:@jimmy.santy)