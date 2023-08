Natalia Salas dedica la final de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ a su hijo: “Leandro gané”

Natalia Salas ganó la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Una noche de emociones. En la edición más reciente de ‘El Gran Chef Famosos’, se realizó la final del concurso culinario que enfrentó a las actrices Natalia Salas y Ale Fuller. Ambas entregaron su máximo esfuerzo en cada una de las tres pruebas, en la búsqueda de determinar quién sería la vencedora de la segunda temporada.

Te puede interesar: Natalia Salas y Ale Fuller se enfrentarán en la gala final de ‘El Gran Chef Famosos’

Tras una difícil decisión entre los jurados Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio, y Javier Masías, decidieron que Salas se coronara esta noche del 12 de agosto como la ganadora de la segunda temporada del reality de comida, al imponerse ante la recordada actriz de ‘Ven, baila quinceañera’.

Ante ello, Natalia no pudo contener sus emociones al recibir la noticia junto a sus familiares, y se emocionó al recordar todas las experiencias que ha atravesado debido a su lucha contra el cáncer. “Si yo pude, todos pueden, los sueños sí se hacen realidad”, dijo en un inicio la actriz muy emocionada.

Natalia Salas ganó 'El Gran Chef Famosos'.

“Este último año amigo Peláez ha sido increíble. He pasado por cosas que no sabía que podía soportar y estoy cargado esta olla (el premio) aun cuando no sabía que podía cocinar”, añadió.

Te puede interesar: El Gran Chef Famosos publica el recetario oficial de la primera temporada

“No lo puedo creer. Muchísimas gracias por escoger mi plato, por hacerme regresar en el repechaje, por demostrarme que puedo ser una buena cocinera. Son unos grandes maestros y creo que soy una buena alumna. Este último año ha sido increíble, he pasado por cosas que no sabía que podía soportar y ahora estoy cargando esta olla. Gracias a quien haya pensado en mí para que esté parada en este cocina. Leandro gané”, fue el mensaje de la actriz, dando un mensaje dedicado a su único hijo.