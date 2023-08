Maju Mantilla desmintió a Gustavo Salcedo y negó conocer a Mariana de la Vega

La conductora de televisión confirmó que se encuentra distanciada de su esposo luego de ser abordada por gran cantidad de periodistas. (Magaly TV La Firme)

Salcedo fue abordado dos veces por reporteros de Amor y Fuego, quienes le preguntaron por qué había sido visto con una mujer que no era su esposa en julio de 2023. Él respondió que se trataba de una amiga, expareja de uno de sus amigos, que además asistió a su boda con Maju Mantilla.

“Ha estado en mi matrimonio. Es la ex de un amigo mío. No hay absolutamente nada con esa chica. Yo soy deportistas y ella es deportista. Es absolutamente deportivo. No hay nada que dudar”, respondió.

Sin embargo, la exMiss Mundo lo desmintió y dio más información sobre la crisis que viene afrontando su matrimonio.

Maju Mantilla confirmó que está distanciada de su esposo.

Maju Mantilla confirma que está distanciada de Gustavo Salcedo

Agradeció a los periodistas que le pregunten sobre su situación con su esposo, pero volvió a comunicar que no va a dar detalles sobre su relación.

“Quiero decirles que agradezco la preocupación de todos ustedes. Sin embargo, como lo dije en algún momento yo no voy a hablar de mi vida privada, es algo muy personal, que me compete a mí y a mi familia y no puedo seguir exponiéndola. Sé que tienen muchas preguntas. Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso”, comentó.

Sobre el último comunicado difundido por su amigo y representante Jorge Fernández, la exMiss Mundo contó que no emitió ningún mensaje.

La conductora de televisión envió un mensaje a ‘Magaly TV La Firme’ por intermedio de su representante en el que dio detalles sobre el estado de su matrimonio. (Magaly TV La Firme)

Pero aclaró que esta persona es muy cercana a ella, por lo que está preocupado por cómo se siente.

“He trabajado con él mucho tiempo. He trabajado años con él. Es una persona a quien respeto bastante. Me tiene mucho cariño, como si fuera su hija. Ha estado constantemente preguntándome sobre cómo me encuentro, sobre mi estado y claro yo le he estado contando también cómo me siento. Pero yo no he emitido ningún comunicado y no lo voy a hacer”, precisó.

Cuando se estaba retirando del lugar, los periodistas le consultaron si conocía a Mariana de la Vega, a lo que ella respondió que no la conoce.

Sin embargo, su opinión cambió y esto coincidió con divulgación de una imagen en la que se ve a un hombre y una mujer saliendo de un sauna. Los usuarios comentaron que se trataría del esposo de Maju Mantilla con Mariana de la Vega.

A este hecho se sumo que Magaly Medina mostró diversas fotos que modelos subieron a sus cuentas de Instagram, donde se veía los ‘likes’ de Gustavo Salcedo.

“(...) Estas imágenes son de dos personas en toalla en la zona del spa. Ahora, yo no puedo afirmar y decir que estas personas sean porque parece tomada de una cámara de seguridad que debe estar, pues en el techo del spa, está circulando en redes sociales, es cierto. Yo no sé si esto lo ha visto Maju porque si lo ve, uno reconocer a la persona que está a su lado, no podemos afirmar a ciencia cierta”, comentó Magaly Medina.