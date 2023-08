Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo estaban distanciados antes de ‘ampay’, según nuevo comunicado

La conductora de televisión envió un mensaje a ‘Magaly TV La Firme’ por intermedio de su representante en el que dio detalles sobre el estado de su matrimonio. (Magaly TV La Firme)

En la edición de este jueves 10 de agosto, de ‘Magaly TV La Firme’, se difundió un comunicado que entregó el representante y amigo de Maju Mantilla, Jorge Fernández. En el mensaje, la conductora de televisión se volvió a pronunciar sobre cómo se encuentra su matrimonio tras la difusión del ‘ampay’ a su esposo Gustavo Salcedo.

El programa de espectáculos reveló unas imágenes registradas en julio, donde se observa al papá de los hijos de la exMiss Mundo ingresando al hotel Westin con una mujer llamada Mariana de la Vega.

En entrevista con Amor y Fuego, el esposo de Maju Mantilla respondió que se trataba de una amiga y expareja de uno de sus amigos. Explicó que ambos estaban ingresando al mencionado hotel para entrenar en el gimnasio.

“Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia y fuimos hacer deporte en ese gimnasio donde hay cámaras y hay evidencias de ello. La verdad que ponen las cosas en un lugar equivocado”, declaró.

Luego, se volvió a difundir una imagen en la que se ve saliendo de un sauna a dos personas usando solo toallas. Los usuarios especularon que se trataría de Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega, pero Magaly Medina dijo que las imágenes eran muy borrosas y que no podía afirmar tal hecho.

“Para beneficio de la duda parecerían. Sí, es una foto que digamos, no es precisamente que estén entrenando. No sé si se trataría de los dos, los biotipos como tú dices (señalando a Mónica), parecen corresponder, pero de ser esto cierto, pues le quitaría a Gustavo Salcedo, esposo de Maju, digamos le quitaría piso por el comunicado que él hizo”, comentó Magaly Medina.

Mariana de la Vega.

Por este hecho, reporteros de Amor y Fuego lo abordaron nuevamente y le preguntaron sobre la imagen. Pero esta vez el esposo de Maju Mantilla se negó a responder. Solo agradeció por la pregunta y la atención de las personas a lo que viene ocurriendo en su matrimonio.

En ‘Magaly TV La Firme’, también se difundieron imágenes de diversas modelos en las que podía verse los ‘me gusta’ de Gustavo Salcedo.

“Ante esta situación quiero informar que tiene mi respaldo absoluto. Finalmente, cualquier situación que surja y pase lo que pase en nuestra relación lo resolveremos en el ámbito privado”, precisó Mantilla.

Maju Mantilla difunde nuevo comunicado

Maju Mantilla, por intermedio de su representante y amigo Jorge Fernández, lanzó un nuevo comunicado en el que explica que si dijo que respaldaba a Gustavo Salcedo es porque lo conoce “a la perfección”.

“Sobre el comunicado respaldando a su esposo es porque ella dice conocer a Gustavo a la perfección, asegurando que él va hace años a ese gimnasio, conoce a los entrenadores y ella ha ido a acompañarlo varias veces. El comunicado que publicó no significa que su relación continúa normal, sin problemas, no asuman cosas que no son”, se lee en el mensaje que solo se entregó a Magaly Medina.