Brunella Horna dio un paso al costado y renunció a ‘América Hoy’: “Es lo más difícil que decido”

Este 17 de abril, Brunella Horna apareció en ‘América Hoy’ a través de un enlace en vivo. Como se sabe, la rubia estuvo ausente en el programa matutino debido a un descanso médico.

Durante su ausencia, mucho se dijo que la razón sería por la reciente denuncia de Camila Ganoza, expareja de Richard Acuña. La mujer acusó al excongresista de maltrato físico, psicológico y acoso.

El enlace inició con las palabras de Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes catalogaron a Brunella Horna como una joven “madura y maravillosa”. Edson Dávila no se quedó atrás e indicó que le tiene mucho cariño, resaltando que la ve como su “hermanita menor”.

Dicho esto, se comunicaron con la rubia, quien se refirió a su ausencia en el programa. Sollozante, Brunella respondió a sus compañeros.

“Es una llamada muy difícil para mí, espero que me entiendas. Quiero iniciar diciendo la verdad, es una llamada para decirles no adiós, sino un hasta pronto. Es lo más difícil que me ha tocado decidir, porque ustedes saben lo que me ha costado este trabajo”, indicó Brunella con la voz entrecortada.

La joven señaló que ser parte de la producción fue una noticia que le alegró mucho, pero era necesario dar un paso al costado por cuestiones ajenas a ella.

Brunella Horna dijo adiós a América Hoy.

¿Por qué Brunella Horna se retiro de ‘América Hoy’?

Después de ello de anunciar su retiro del programa, Brunella Horna procedió a hablar sobre su estado de salud, evitando especificar de qué se trataba. Como se recuerda, se viene especulando un posible embarazo.

Según contó Brunella, intentó seguir adelante con el programa pese a las recomendaciones del doctor. “Yo toda rebelde no hice mucho caso, tengo que aceptar el error. Yo quería estar ahí... seguía haciendo mi vida como si nada cuando no lo podía hacer”, contó la presentadora de TV, resaltando que el último lunes que apareció en el espacio tuvo “el susto más grande de su vida”.

La exchica reality señaló que sus compañeros saben su situación desde el primer día. “A raíz de este episodio, yo tuve que estar en descanso absoluto. Ahora he venido a Chiclayo proque quería estar con mis papás, con mis abuelos”, indicó la modelo, resaltando que no sabe hasta cuándo dará un paso al costado del programa.

“Nadie sabe, es según la evolución que pueda tener. (...) Han sido días duros, les agradezco a ustedes que me han llamado todos los días”, acotó la joven, agradeciéndoles por haber callado su secreto. “Todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando, pero públicamente aún no lo puedo decir”, resaltó.

Brunella Horna asegura que no cometerá más errores con su salud

La conductora de TV hizo un mea culpa y señaló que desde ahora no descuidará su salud por nada del mundo, para más adelante poder darnos una buena noticia.

“Yo pensaba estar en este proceso ahí trabajando, pero no se pudo. Dios sabe por qué se hacen las cosas. (..) No voy a cometer ningún error más, no voy a ser rebelde de salir y no hacer caso. Desde ese susto que tuve aquel lunes no me he movido, he viajado a Chiclayo con todos los cuidados, ahora estoy en mi casa”, indicó la rubia.

“Tengo que seguir descansando porque he tenido muchos sustos en todo este tiempo, sustos que no lo puedo comentar, pero que ustedes lo saben y que es durísimo”, dijo bastante preocupada. Finalmente, resaltó que no puede decir una fecha probable de su regreso, pues eso lo determinará su doctor en los próximos días.