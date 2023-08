Álex Aguinaga elogió a Paolo Guerrero en LDU Quito y opinó de Perú; recordó su amistad con Reynoso, ‘Chorri’ Palacios y Oblitas

Álex Aguinaga es uno de los mejores jugadores de la historia de Ecuador y su exitosa trayectoria estuvo ligada a varios futbolistas peruanos.

Álex Aguinaga fue uno de los mejores jugadores ecuatorianos de los años 90 y 2000. Y al igual que Paolo Guerrero, llegó a LDU de Quito en los últimos años de su carrera, en los que se proclamó campeón siendo dirigido por Juan Carlos Oblitas y teniendo como compañero a ‘Chorri’ Palacios, por lo que es voz autorizada para hablar de la llegada del ‘Depredador’ al ‘rey de copas’.

Infobae Perú se pudo contactar con el recordado diez, quien también habló sobre Juan Reynoso, su etapa como técnico de Írven Ávila y el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

- ¿Cuál es su opinión de la llegada de Paolo Guerrero a LDU de Quito?

Yo siempre he sido de la idea de que el jugador de fútbol y el deportista en general, no juega con la cédula de identidad o con el pasaporte, sino por la calidad. Paolo Guerrero en ese aspecto tiene mucha calidad, ya lo demostró contra Ñublense haciendo un golazo, parándola de pecho y definiendo fácil a un costado, dándole a Liga la ventaja en estos partidos a morir. Luego arrancó el torneo ecuatoriano y participó de manera interesante en el partido, no anota, pero es un jugador que desequilibra, impone, inquieto y de los que los rivales tienen que tomar precauciones. Paolo es un jugador interesante que arrancó con el pie derecho en el fútbol ecuatoriano.

- ¿Qué cree que Paolo Guerrero le puede dar a LDU en este momento de su carrera con 39 años?

Claro que Paolo ya no es un jovencito, pero precisamente eso es lo que le va a dar a Liga, jerarquía. Es un delantero que tiene mucha personalidad, calidad y además gol, es un jugador muy completo.

El delantero peruano debutó con gol ante los chilenos por el certamen internacional. (Video: DIRECTV)

- Usted fue dirigido por Juan Carlos Oblitas en Liga de Quito. ¿Qué recuerda del ‘Ciego’ como entrenador?

Lo de Juan Carlos fue importantísimo en el título que consigue LDU. Era un técnico que nos ayudaba muchísimo a todos nosotros, fue uno de los baluartes para obtener el campeonato. No solo fue uno de los mejores técnicos que he tenido, sino que quedó como un gran amigo, igual que Fernando, su hijo. Siempre tuvo buen trato con los jugadores, una persona muy educada, tenía mucho conocimiento, sabía de lo que se trataba y ayudaba mucho.

Juan Carlos Oblitas se proclamó campeón de LDU de Quito el 2005 con Álex Aguinaga y el 'Chorri' Palacios (Alamy).

- En esa etapa en LDU de Quito también fue compañero del Chorri Palacios...

Al Chorri lo tuve como rival con la selección peruana y en varios equipos de México, era un tipo al que era difícil doblegar, era un ganador y excelente jugador. Ya después, cuando me toca compartir equipo con él, vi que era un excelente compañero, siempre iba para el frente y ayudaba a todos para mejorar. Es un tipo muy querido por mí, por mi familia y por mi hijo, era todo un personaje el Chorri. Recuerdo que nos enfrentamos mucho en Eliminatorias también.

Roberto Palacios y Álex Aguinaga en LDU de Quito el año 2005.

- También fue compañero de Juan Reynoso en Necaxa. ¿Le veía pasta para ser entrenador?

En realidad uno nunca sabe a dónde pueda llegar. Cuando era jugador lo veía ordenado, manejaba a la defensa, imagínate, siempre hablando a los compañeros más cercanos, tratando de ubicarlos. Lógicamente tenía ese don, esa facilidad, aparte la técnica de Juanito. Siempre ha sido un jugador que ordenaba como capitán en varios lugares, la selección peruana, Cruz Azul, Necaxa, y lógicamente tenía gran ascendencia sobre los compañeros. Ya después cada uno toma el rumbo de ser director técnico o no, independientemente de haber tenido esa capacidad. Juan es una persona muy honesta, trabajadora, ordenada y esperemos que con la selección peruana le vaya bien.

- Usted dirigió a Írven Ávila en Liga de Quito. ¿Cree que pudo tener mejor suerte?

Era un muchacho muy sacrificado, un tipo que jugaba y corría la cancha sin problema. Era un extremo con gol, no tuvo la mejor época con Liga, el plantel tampoco pasaba por su mejor momento y todo jugador siempre necesita que sus equipos estén a un nivel que les permita mostrar sus mejores armas. Tuvo un paso importante en cuanto a goles, en lo personal siempre nos llevamos bien. Recuerdo que estuvo luego en el fútbol mexicano y ahora deseo que le esté yendo muy bien, le he perdido la pista, me hubiera gustado estar más tiempo con él y en mejores condiciones. Cuando llegó venía de ser goleador del Sporting Cristal.

Írven Ávila fue uno de los grandes refuerzos que tuvo Álex Aguinaga durante su etapa como técnico de LDU de Quito (Radio La Red).

- ¿A qué se debe el gran momento de Ecuador, clasificando al Mundial y con jugadores en Europa?

Obviamente a camadas de buenos jugadores. Independiente del Valle ha sacado muy buenos talentos y de ahí se han armado las selecciones jóvenes. Es un proyecto importante el que ha hecho Michel Deller en Independiente del Valle. Al no ser un equipo de los grandes, donde el resultado inmediato no es una prioridad, pues tienen la oportunidad y posibilidad de trabajar a largo plazo, eso hizo bien IDV y se mantiene en ese camino. Esperemos las decisiones que están tomando ahora los federativos y presidentes de la liga no echen al traste todo eso, porque ya aumentaron el cupo a ocho extranjeros y eso va a limitar la salida de jugadores locales al fútbol profesional. Yo lo conozco de primera mano, porque vivo en México y aquí eso afectó mucho a su selección y equipos. Esperemos que no ocurra en el caso de Ecuador.

- ¿Cómo ve al fútbol peruano? ¿Cree que Paolo Guerrero pueda abrir las puertas a más peruanos a la liga de Ecuador, la cual está exportando muchos jugadores a Europa?

No conozco la actividad del fútbol peruano en divisiones menores, donde realmente debería haber un trabajo si el futuro de Perú viene por ahí. Lógicamente el futbolista peruano siempre ha sido muy técnico, ha mejorado el tema de su disciplina, eso lo hace un jugador peligroso. Lo de Paolo puede ser la puerta para sus compatriotas, porque ya hay muchos ecuatorianos en su fútbol. Pero también el conocimiento y la posibilidad de que los peruanos tengan la opción de emigrar a otros mercados como México y Europa.

- ¿Cómo ve las posibilidades de Perú y Ecuador de clasificar al próximo mundial?

En lo que a historia se refiere, esto es meramente estadísticas. Yo veo a la selección ecuatoriana entre los cinco primeros, atrás de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. También veo un segundo grupo, en el que hay una dura competencia. Ojo, no quiero decir que Ecuador vaya a estar en ese lugar, porque no nos olvidemos que arranca con tres puntos menos (por caso Byron Castillo), estoy hablando de posibilidades estadísticas y nivel en los últimos años, y en lo que se ha visto con algunos jugadores a nivel internacional. Pero de ahí Bolivia, Perú, Chile que está en un recambio, Paraguay que está en lo mismo, buscando una renovación que no ha encontrado todavía. Bolivia está trabajando bien con Costas y Venezuela que es una incógnita, porque juega bien, pero no alcanza, no sabemos qué pasará con ellos. Ahora hay seis cupos y medio, son muchos cupos de 10 y no clasificar en un fracaso estrepitoso. Recordemos que hay tres selecciones que casi siempre van, que son Brasil, Argentina y Uruguay, los otros tres cupos y medio se repartirán entre siete, así que será una pelea fuerte.

- ¿Qué recuerda de sus partidos contra Perú?

Tuve varios partidos, pero el que más recuerdo es el que jugamos en Lima por las eliminatorias para el Mundial Francia 1998. Los dos necesitábamos ganar para clasificar, el Chorri Palacios metió un golazo espectacular desde fuera, pero luego me hacen una falta en el área, pateo el penal y empatamos 1-1. Al final ese resultado no nos sirvió a ninguno porque no clasificamos.

Perú empató 1-1 con Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Francia 1998, el 'Chorri' Palacios y Àlex Aguinaga marcaron los goles (América TV).

- ¿Por qué cree que en los últimos años a Perú le ido bien contra Ecuador? Hasta hace unos años era al revés.

Porque Perú lo hizo bien contra Ecuador, y Ecuador al contrario, lo ha hecho mal. Se han visto partidos en los que tiene la pelota Ecuador y Perú termina ganando, o otros partidos como el último en Quito en el que Ricardo Gareca hizo un buen planteamiento táctico y Gustavo Alfaro no supo contrarrestarlo y terminó perdiendo. Cada historia es distinta, en los 80 y 70 la selección peruana pasaba por encima de la ecuatoriana, tenía una historia de victorias importantes, incluso goleadas en Quito. Después cambió la historia y Ecuador pasó a ser dominante. Hoy parece que Perú tiene esa ventaja, aunque no son muchos partidos, pero es importante lo que han hecho últimamente. Sin embargo, siempre se escriben nuevas historias, como en algún momento le ganamos a Chile y no lo pudimos repetir, o con Colombia, que era un equipo fuerte al que no se le podía vencer y ahora se le golea. La vida va cambiando y el fútbol es variable, tienes que trabajar todos los días para poder ganar.

- ¿Cuál es su opinión de Félix Sánchez? ¿Era el indicado para dirigir a Ecuador?

El profesor Félix Sánchez viene de la selección de Qatar, no sé si era la mejor opción que tenía la Federación, o si simplemente era una de las opciones que tomó al final. Le deseo suerte, no he visto demasiado su trabajo, quizá a trabajado poco, tuvo un espacio importante para estar con los jugadores jóvenes, pero bueno. En los amistosos se ha visto un equipo de regular a bien, no se ha visto tan mal, y eso genera siempre un poco de confianza. Habrá que ver ahora en Eliminatorias, cuando empiezan los partidos por los puntos, cómo se desempeña el equipo, él como entrenador qué variantes puede formar, cómo le gusta trabajar. Normalmente usa línea de tres, a la selección ecuatoriana normalmente le cuesta la línea de tres, aunque lógicamente hay que trabajarla y parece que va agarrando un poco de ritmo. Veremos cómo camina, les deseo suerte y éxito.

- ¿Y que piensa de Jorge Célico? Ahora trabaja en Deportivo Garcilaso de Perú y comentó que le hubiera gustado que le den una oportunidad en la selección mayor de Ecuador luego de su trabajo con los jóvenes.

Jorge dirigió y fue campeón en el campeonato sudamericano juvenil, lo hizo bien. Después tomó la selección tras la salida de Gustavo Quinteros, no tuvo un buen final. No puedo decir si podría o no podría agarrar la selección, de poder, todos podríamos agarrar la selección. Si está en capacidad, es muy difícil saberlo. Hizo un trabajo interesantísimo con los jóvenes, esta base de la selección ecuatoriana, en gran parte se debe a él. Ayudó a Gustavo Alfaro en sus primeros pasos con la selección porque conocía a la mayoría de chicos. Ahora que está en Perú le deseo mucho éxito. Y bueno, quién sabe, que lo aprovechen allá más de lo que se aprovechó en Ecuador.