“No es Rutas de Lima, es Ratas de Lima”: Rafael López Aliaga anuncia qué pasará con los peajes

Luego de dos semanas de estar alejado de la prensa y las actividades oficiales de la Municipalidad de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa para referirse, exclusivamente, a los peajes en Lima. Su ausencia se originó, tras anunciar que estos pasarían a manos de la comuna para la medianoche del 29 de julio, algo que no sucedió y desató los cuestionamientos de la población en su contra.

En la actividad, a la que no dejó ingresar a la prensa, el burgomaestre capitalino se mostró sumamente crítico con las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, pero -sobre todo- con Rutas de Lima, que está cargo de los peajes en Puente Piedra, Lurín, Ancón, Santa Rosa y Comas.

“Hay constructoras serias en Brasil mismo, en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón que no vienen al Perú porque está Odebrecht. Me lo ha dicho: ‘Perú es su chacra. No vamos a concursar, porque hay un delincuente ahí metido en tu país’”, dijo.

“Me da pena que gremios, periodistas y líneas editoriales (no) se vuelquen al tema, que siga el status quo, ¿no?, que siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje de la corrupción. Yo no llamo a esto Rutas de Lima, llamo Ratas de Lima, que ese es el nombre que le he puesto a este proyecto”, agregó.

La severas críticas de López Aliaga también alcanzaron a los exalcaldes de Lima, Susana Villarán y Jorge Muñoz, a quienes responsabilizó de cierta forma por esta situación.

Recurrirá a la ‘justicia de fuero penal’

En su discurso, el burgomaestre remarcó que, para cumplir su ansiada promesa de campaña de la anulación de los peajes en Lima, recurrirá a la ‘justicia de fuero penal’, en vista que no es evidentemente imposible conseguirlo por la vía arbitral.

El burgomaestre de Lima prometió que eliminaría peajes en la Panamericana Sur y Norte, pero esto no se concretó en la fecha que él anunció. (Composición: Infobae Perú)

“Hay suficiente evidencia, señores de la fiscalía y el Poder Judicial, para dar por lo menos una medida cautelar para que estos peajes pasen a la muni de Lima por un tiempo y poder eliminar el pago para la gente que tiene un vehículo para uso personal o para hacer su traslado en combi o custer, que es lo más circula”, afirmó.

Añadió que está ‘actuando’ y visitando el Poder Judicial para poner orden rápidamente ante ‘esta injusticia’.