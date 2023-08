Municipio de Lima asegura que preparan estrategia legal para anular peajes: “Un poco de paciencia”

Teniente alcalde de Lima asegura que prepara estrategia legal por peajes | Latina TV

El plazo de vencimiento para estar en estricto cumplimiento al contrato que se firmó con la empresa concesionaria Rutas de Lima vencía el 29 de julio y eso se tiene que acatar, afirmó Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima. Sin embargo, reconoció que se siguen cobrando los peajes en Puente Piedra y precisó que trabajan en una estrategia legal para revertir esa situación.

“Lo que viene a continuación es parte de una estrategia legal que lo hemos anunciado varias veces y que no voy a poder revelar por obvias razones, pero que estoy seguro va a tener muy buenos resultados. En eso estamo siendo muy rigurosos para que esa estrategia, que se aplique en los próximos días, pueda traer como resultado la recuperación de los peajes que lamentablemente están plagados de irregularidades”, dijo Reggiardo, desde San Martín de Porres, donde inauguró la avenida Prolongación Naranjal.

Al ser consultado por la ausencia del alcalde en esa y otras actividades, que ha llevado a especular que estaría esquivando a la prensa por anunciar una fecha para el retiro del cobro de peajes que no se ha cumplido, Reggiardo afirmó que no significa que no esté dando la cara.

Rafael López Aliaga prometió el fin de cobro de peajes, pero este no podrá efectuarse hasta que se dirima la controversia con la empresa Rutas de Lima. (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

“No es que no esté dando la cara, entiendo yo. He estado fuera de Lima, estoy aquí dando la cara y dando a conocer la postura de la Municipalidad Metropolitana”, dijo.

Peajes siguen cobrándose a conductores

Reconoció que los peajes se seguirán cobrando, pero que tienen un plazo establecido, que es el 29 de julio, y de ahí en adelante se conocerá los detalles de la estrategia legal que se viene trabajando desde ‘hace un buen tiempo’ y se está optando por una propuesta efectiva.

“Es probable que se dé en cualquier momento (la caducidad de los peajes), pero hay que esperar un poco y tener algo de paciencia. Le pido a la población y quiero invocar a no tener que actuar de forma violenta. A tener un poco de paciencia para poder hacer, con los mecanismos legales, lo que corresponde y darle a la población la transitabilidad de espacios que le pertenecen”, agregó.

Peajes superan los 5 soles, afectando a la población que debe transitar diariamente, pues genera un costo de 10 soles. | Andina

Reiteró que han aplicado una clausula del contrato que establece la caducidad y que hay plazo para que esto se pueda concretar, a pesar que ya vencieron el 29 de julio.

“No hemos ido a ningún tribunal internacional, no hemos ido como lo ha hecho la otra parte a instancias que pretendan mantenerlos en el ejercicio de la administración de los peajes, en este caso, a la concesionaria. Entonces, estamos en estricto cumplimiento del marco legal y no estamos haciendo otra cosa”, acotó.

¿Qué prometió el alcalde de Lima?

Rafael López Aliaga indicó que el sábado 29 de julio volverán a tener el control de todos los peajes de la capital en reemplazo de la concesionaria Rutas de Lima.

En el 2017, Rutas de Lima quiso imponer un nuevo peaje en Puente Piedra. La población protestó. (El Peruano)

“El día 29 se vencen los 180 días de la decisión unánime del Concejo de Lima que está declarando la caducidad de un contrato que nace de la corrupción de la señora [Susana] Villarán, quien recibió dinero y está en estos momentos acusada por la Fiscalía”, expresó.

“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio, las doce de la noche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos”, añadió.

En ese momento, López Aliaga señaló que cumple una promesa de campaña electoral para solucionar un problema que afecta a más de un millón que viven en las zonas norte de Lima como distritos de Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón y Carabayllo. Con el pasar de los días esto no se hizo realidad y, para hacer sentir su indignación, la ciudadanía de este punto del capital salió a protestar.