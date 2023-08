Municipalidad de Lima confirma que Rafael López Aliaga volverá después de varios días de ‘ausencia’

Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Foto: Andina)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, despertó la intriga de la población luego de dejara de aparecer en medios de comunicación, eventos públicos y hasta redes sociales. El burgomaestre no participó de las ceremonias por Fiestas Patrias ni se pronunció sobre asuntos importantes como los peajes en la capital, pese a que existió una gran expectativa por conocer qué pasaría con la empresa encargada de administrarlos. Sin embargo, la Municipalidad de Lima ha confirmado que el funcionario dejará de estar ausente y dará un mensaje este viernes.

Te puede interesar: Procurador de la Municipalidad de Lima solicita investigación fiscal contra Rutas de Lima por presunto lavado de activos

El líder de Renovación Popular ‘desapareció' de la mirada de los peruanos a finales de julio, en medio de una serie de cuestionamientos en contra de su gestión por incumplir las promesas hechas en su campaña política, como acabar con los peajes en Puente Piedra.

Una de las últimas veces que se dejó de ver al empresario fue el 25 de julio en el evento “Juntos por la Seguridad Ciudadana”, del Ministerio del Interior. Después de esta fecha, en todos los compromisos que tenía o conferencias que debía dar estaban a cargo de su teniente alcalde, Renzo Reggiardo.

Renzo Reggiardo se refirió a la ausencia pública de Rafael López Aliaga (Radio Exitosa)

“Yo hablaba con Rafael y me decía que no está durmiendo porque está tratando de llegar a los mejores entendimientos en el tema [con el Ministerio de Economía]. Por supuesto, nosotros somos una corporación municipal con gerencias, cabezas, directores, presidentes de directorio y cada uno tiene su función. Evidentemente el alcalde no puede participar en todo”, precisó Regiardo a inicios de agosto.

Te puede interesar: “Causa extrañeza”: Municipalidad de Lima cuestiona informe de Contraloría por exceso de contratación de personal de confianza

Luego de tantos cuestionamientos por la ausencia del alcalde de la capital, la Municipalidad de Lima (MML) ha anunciado mediante un comunicado en redes sociales que el burgomaestre ofrecerá un mensaje este viernes 11 de agosto a las 6:00 de la tarde. En el video señalan que el pronunciamiento de López Aliaga se difundirá mediante todas las redes sociales del la MML

Un mensaje similar enviaron a través de la red TikTok, donde publicaron un video en el que se ve una recopilación de noticias que anuncian su ‘desaparición’. En el clip, la institución del Estado comunica con gran énfasis la reaparición del bancario. Además, da a entender que este esperado pronunciamiento se desarrollará desde el Palacio Municipal.

Rafael López Aliaga reaparece después de varios días. (Foto: Composición Infobae)

Contrató personal no apto

Infobae Perú acccedió a un informe de la Contraloría donde informa que existiría un manejo irregular en la contratación de personal durante la gestión de López Aliaga. Se trata del documento 024-2023-OCI/0434-SVC, donde se especifica que los funcionarios que forman parte del grupo de trabajo del alcalde de Lima no tendrían la experiencia necesaria para ocupar los cargos en la MML.

Funcionarios designados por la gestión de Rafael López Aliaga no contarían con la experiencia necesaria, según la Contraloría General de la República.

“De la revisión y evaluación a los legajos en físico y en archivo digital y a los documentos de designación de servidores en los cargos directivos de libre designación y remoción de la entidad, que fueron designados después de la entrada en vigencia de la Ley n.° 31419 y su Reglamento, se advierte que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no acredita la verificación del perfil de puestos para acceder al cargo de directivo de libre designación y remoción, siendo que como resultado de la verificación efectuada por la Comisión de control, se advirtió que de dieciséis (16) funcionarios, los cuales fueron designados mediante resolución de alcaldía durante el periodo de enero a junio de 2023, quince (15) de ellos no cuentan en su legajo personal con el informe de verificación de cumplimiento, o no cumplimiento de requisitos para el acceso a la función pública; y, en uno (1) de ellos, si bien si obra en su legajo personal el referido informe, el mismo fue emitido en fecha posterior a la que asumió el cargo”, detalló el documento.

Te puede interesar: Gestión de Rafael López Aliaga nombró funcionarios de confianza sin experiencia laboral, según la Contraloría

Como parte de esta investigación se cuestiona el nombramiento de Elvira Clara Moscoso Cabrera, Jessica Patricia Villegas Vásquez, Christian Alberto Laura Ríos, Luis Martín Víctor Bogdanovich Mendoza, Maritza Adela Gonzales Polo, Isabel Del Rocío Ayala Melgarejo, Elia María Del Pilar Urmeneta Venturo, Hernán Roberto Pérez Vélez y Abdul Martín Miranda Mifflin.