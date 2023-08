Jorge Fossati destacó la trascendencia para Universitario de entrenar en el estadio ‘Lolo’ Fernández

El entrenador uruguayo mencionó que hay una importancia para los futbolistas y valoró la presencia de los hinchas en las instalaciones 'cremas'. (GOLPERU)

El único líder del Torneo Clausura 2023, Universitario de Deportes, continúa su preparación para enfrentar a Deportivo Binacional en el estadio Monumental por la octava fecha del campeonato este sábado 12 de agosto desde las 19:00 horas de Perú. Los ‘merengues’ buscarán mantener a toda costa su ventaja de dos puntos sobre la escolta Sporting Cristal, por lo que un triunfo contra el ‘poderoso del sur’ es de vital importancia.

Por solicitud de su entrenador, el uruguayo Jorge Fossati, los ‘cremas’ abandonaron sus habituales sedes de trabajo como el recinto de Ate o el complejo deportivo Campo Mar en Lurín, para trasladarse a su primer hogar deportivo, el estadio ‘Lolo’ Fernández. Es así como este viernes 11 de agosto el primer equipo realizó su última práctica previa a su siguiente partido por la Liga 1 2023.

Este regreso de la ‘U’ al coloso de Breña se produce después de 23 años de disputar su último partido oficial en sus instalaciones. Este fue el 8 de agosto del 2000, cuando golearon 6-2 a Deportivo Wanka en un juego correspondiente al Torneo Clausura y que tuvo como figura a Piero Alva, autor de un triplete.

Estadio Lolo Fernandez, que por 50 años fue el primer escenario deportivo de Universitario de Deportes.

El plantel ‘estudiantil’ no estuvo solo durante las actividades, pues un considerable grupo de aficionados se apersonaron al ‘Lolo’ Fernández para expresar su apoyo y por gestión del ‘Flaco’ se les permitió entrar a las instalaciones. Fossati Lurrachi valoró la asistencia de los seguidores y defendió su decisión de entrenar en este lugar, que conoce, tiene una importancia invaluable en la historia de la institución que lo cobija hace ya medio año. También aclaró que, al tener conocimiento de que el gramado era sintético y no natural, no se realizaron cargas de alta exigencia que puedan afectar el estado físico de sus futbolistas.

“Venir acá, para nosotros, es un momento importante. No sabía, sinceramente, que iba a estar parte de nuestra hinchada, pero me parecía una buena idea por el sentido de pertenencia de los jugadores. Esto es un lugar histórico para el club, no es cualquier cosa, no es una canchita que la armaron hace tres semanas. El césped está hace tres semanas, pero el lugar es histórico. Me parece que para lo que teníamos que hacer hoy, habiendo trabajado bien toda la semana, se podía improvisar un entrenamiento acá. Obviamente, no es el piso que necesitamos, porque no es en el que jugamos. Como experiencia estuvo preciosa y pudimos compartirlo con los hinchas”, declaró después de la sesión de trabajos.

Jorge Fossati recorriendo las instalaciones del estadio 'Lolo' Fernández. (Liga 1)

Edison Flores es duda y hay tres bajas confirmadas

No obstante, y pese al buen ambiente en la jornada, la alegría no fue absoluta en el ‘Lolo’ Fernández, pues se conoció que el mediapunta Edison Flores presenta una pequeña contractura en el gemelo y su participación en el duelo con los juliaqueños quedó en duda. ‘Orejas’ había encadenado dos titularidades consecutivas frente a Carlos Mannucci —con gol incluido— y Melgar. Los de Odriozola habían salido victorioso en ambas oportunidades.

Si bien se aguardará la recuperación del seleccionado peruano hasta el último momento, hay otros miembros de la plantilla cuya presencia ante Deportivo Binacional está completamente descartada. El atacante Luis ‘Tito’ Urruti sufrió un accidente en el pie y presenta un corte, por lo que no será considerado. El artillero argentino Emanuel Herrera sigue recuperándose de una fascitis plantar y talalgia en su pie izquierdo. Por último, Marco Saravia se sintió en el entrenamiento del miércoles 9 y está descartado.

Por otro lado, otros tres deportistas se reincorporaron y serán alternativas para Jorge Fossati. El zaguero ‘gaucho’, Matías Di Benedetto y los delanteros, José Rivera y Alexander Succar.