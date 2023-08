Asesinato en el Metro de Lima: Mujer fue baleada por sicarios en estación Pirámide del Sol en San Juan de Lurigancho

Muerte de una mujer en estación del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho. Twitter

Una mujer de 29 años fue asesinada en los exteriores de la estación Pirámide del Sol de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicado en San Juan de Lurigancho. Según trascendió, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en su contra. El servicio quedó suspendido tras lo sucedido, pero después volvió a operar con normalidad.

Tras varios minutos de perpetrado el crimen, llegaron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las averiguaciones del caso. Entre las hipótesis que manejan las autoridades, trascendió que el hecho podría estar ligado a las mafias que venden pasajes en las puertas de las estaciones.

La identidad de la víctima es Maryorin Elena Vásquez Tapia. Su familia se hizo presente en el lugar de los hechos, así como personal del Ministerio Público, quienes realizarán el levantamiento del cadáver. “Se escucharon varios disparos”, dijo un testigo.

“Es lamentable lo que está pasando acá en San Juan de Lurigancho, en todo momento hay asesinato por sicariato, gota a gota, todas esas cosas. Deben declarar al distrito como zona de emergencia, no sé por qué no apoyan eso. A cada momento muerte en Bayóvar y Huáscar. Un distrito grande al que no le prestan ayuda”, dijo otro vecino de la zona.

Por su parte, La Línea 1 del Metro de Lima informó que vienen “colaborando con la Policía Nacional en el proceso de investigación, con el registro de las imágenes que serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso”.

“Desde que tomamos conocimiento de un atentado contra la seguridad de una transeúnte a la altura de la explanada de la estación Pirámide del Sol, activamos los protocolos establecidos, de acuerdo con las indicaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP)”, se lee en el comunicado.

“Reiteramos nuestro compromiso y preocupación por la seguridad de nuestros pasajeros y trabajadores, quienes fueron puestos a buen recaudo sin afectaciones. Desde Línea 1 continuaremos prestos a colaborar con las entidades encargadas del esclarecimiento de los hechos”, continúa el texto.

