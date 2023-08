Trabajadora es criticada por usar la oficina del Ministerio Público para grabar TikTok

Un nuevo video se hizo viral en las redes sociales. Esta vez, se trata de una trabajadora de la Fiscalía de la Nación que graba un TikTok en la misma oficina, según su propio comentario. En este material se visualiza a la fémina con el chaleco de la institución y bailando una reconocida canción.

Esta persona sería Karolina Karley, quien según su cuenta en esta red social comparte diversos videos de sus actividades diarias. Sin embargo, esto genera críticas porque estaría utilizando su horario laboral para grabar, lo cual deberá ser descartado por la institución.

“Me vas a florear a mí, yo que trabajo en el Ministerio Público”, se lee en la descripción del video.

Ante ello, la trabajadora manifestó que ha recibido hasta cuatro denuncias a su cuenta, pero no entendería cuál sería la razón. “Gente, no entiendo por qué están denunciando mi página de TikTok. No sé, no entiendo por qué, si yo no hago nada malo. No hago daño a nadie, yo trabajo tranquila. Tengo como cuatro denuncias”, menciona en otro video.

Trabajadora de la Fiscalía de la Nación graba TikTok en la oficina de la institución| (@unchasqui)

Sin embargo, no sería el único video donde aparece la joven en las oficinas del Ministerio Público. Ante ello, existió algunos comentarios en contra de la trabajadora por usar como locación las oficinas para grabar su material.

Críticas

Ante este video, los usuarios criticaron y recordaron la demora de algunos casos para ser investigados por parte de las autoridades.

“Pésima conducta, en las oficinas del MP y con uniforme de trabajo. Un cuestionamiento más para el MP [Ministerio Público] y sus trabajadores. Qué falta de criterio”, se lee.

“Esto sí es una falta respeto, de empatía, teniendo en cuenta los delicados procesos que llevan La Fiscalía”, menciona otra persona. “La @FiscaliaPeru sigue bailando en los casos urgentes [...] Lamentable”, se lee.

“Más que un tema institucional es un tema generacional. Las generaciones de ahora no miden ello y hacen uso de cualquier locación, desde lugares de trabajo públicos y privados”, menciona otra persona.

Joven es criticada por usar las oficinas del Ministerio Público para hacer TikToks|Karolina Karley

“Antes, la costumbre de la funcionaria pública era pintarse las uñas, o tarrajearse muy oronda y cómodamente, mientras los usuarios esperaban en larguísimas colas. Los tiempos han cambiado, ahora parece ser el TikTok”, escribió otro usuario.

En otro momento, otros usuarios la defendieron indicando que estaría en su hora de refrigerio, por lo cual no habría ningún “problema”. “Es su momento de relax, lo tienen todos y no es delito y si no te gusta hacer TikTok, no los hagas, hay gente que si le gusta hacerlo y hay gente que les gusta verlos, en democracia es genuino que no te guste un acto de un funcionario, no es delito, solo no te gusta a ti”, se lee.

Un caso recordado

En una situación similar fue criticada la congresista Tania Ramírez, quien recibió el rechazo de las redes sociales por bailar para hacer TikTok en una de las salas del Parlamento.

En ese entonces, se le mencionaba que no debería usar las instalaciones para realizar estas actividades, sino que sean referentes a su legislatura. No obstante, la parlamentaria salió a defenderse ante sus adversarios.

“Ser congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda sentido del mensaje”, escribió en ese entonces”, escribió.

Asimismo, se conoció que esta sala era para descansar o tener un receso, pero fue criticado luego por la situación y crisis política que atraviesa el país.