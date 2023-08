Expresidente de Acción Popular responsabiliza a secretario general de crisis en la bancada

Exrepresentante de Acción Popular se refirió a la crisis institucional y parlamentaria. | Infobae Perú / Camila Calderón

Mesías Guevara, expresidente del partido político Acción Popular, se cuestionó el terremoto parlamentario ocurrido el martes 8 de agosto, a partir de las ocho renuncias presentadas en menos de cuatro horas por la vocería del cuestionado congresista Darwin Espinoza.

Como se recuerda, la representación de la bancada en manos del legislador investigado por el caso “Los Niños” desencadenó las dimisiones de María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Pedro Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Morí, José Alberto Arriola y Carlos Enrique Alva.

“El señor Darwin Espinoza es quien ha ocasionado este barullo, pero pongo en la balanza que los dos congresistas (él y José Arriola), cualquiera que haya sido elegido, eran malos para el partido y el Perú porque a través de ellos se hacen leyes para el Perú. La pregunta es: si hubiera salido Arriola ¿también habrían renunciado?”, expresó en diálogo con RPP.

Mesías Guevara cuestiona renuncias de congresistas a la bancada de Acción Popular. | RPP

Asimismo, el también exgobernador regional de Cajamarca (2019-2022) atribuyó la crisis de la agrupación política al actual secretario general, Edmundo del Águila Morote, quien fue reconocido en la víspera por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Me animo a decir que lo que está ocurriendo con la bancada es la punta del iceberg de lo que va a ocurrir en el partido, porque la secretaría general está en manos de Edmundo del Águila, quien también es responsable de estos hechos. Todos tenemos cierto grado de responsabilidad, pero hay responsables mayores”, señaló.

“Por ejemplo, la crisis del partido se ocasionó en el 2014 -2015. Esa crisis ha sido liderada por el propio Edmundo del Águila, que hoy ha sido gratificado y premiado por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha reconocido su cuestionada elección y, por eso, yo incluso emití un pronunciamiento avizorando tiempos difíciles”, agregó.

Mesías Guevara responsabilizó a Edmundo del Águila Morote por la crisis en la bancada.| RPP

Incluso, sostuvo que durante la gestión de Del Águila se ejecutaría una persecución política. “Van a intentar sancionar. Están amenazando con expulsar a Yohny Lescano, Mesías Guevara y otros sin ningún sustento y, por otro lado, van a proyectar hacer alianzas como antaño para favorecer ciertos grupos y dejar sin oportunidad a otros militantes”, mencionó.

“El señor está equivocando el camino. Pretende ir al Parlamento a arrodillarse a los congresistas cuestionados. Es preciso recordar que tanto Darwin Espinoza y José Arriola son del entorno de Edmundo del Águila, así que tengo dudas de que los vaya a convocar a disciplina”, añadió.

“Se avizoran tiempos difíciles”

Una vez reconocida la inscripción del correligionario Edmundo del Águila, Guevara emitió un comunicado asegurando que “avizora tiempos difíciles para el partido como la gestión de los fondos partidarios y públicos sin transparencia, actitudes antidemocráticas, persecución política y sin respeto a los derechos de los militantes”.

Expresidente de Acción Popular denunció presuntas amenazas en su contra. | Mesías Guevara

“Se instaurará la cultura del amedrentamiento y perseguirán a los correligionarios que piensen distintos a ellos y no estén de acuerdo con sus proyectos políticos. Actuarán de manera parcializada e interesada midiendo a sus fantasmales adversarios con varas distintas, favoreciendo a sus amigos”, advirtió en el documento.

Agregó que ello se vería reflejado al evaluar el caso de los congresistas denominados “Los Niños” y “Mocha sueldos” cercanos a ellos. “Rechazo todo tipo de hostigamiento que he recibido y vengo recibiendo los cuales muchas veces están acompañados con amenazas de expulsión”, acotó.

“Es una burla al partido”

Cabe mencionar que, en diálogo con Infobae Perú, expuso que la elección de Darwin Espinoza “no solamente fue un error, sino también fue una burla al partido, a sus propios colegas y en general al país y a sus electores”.

“Yo no estoy para juzgar su pensamiento, pero lo que puedo juzgar son los hechos y las evidencias. Darwin Espinoza, teniendo todas las acusaciones que tiene, no podría asumir una responsabilidad que es un honor para una bancada que debe tener gente buena, representativa y no un congresista con las acusaciones fiscales que tiene”, indicó.