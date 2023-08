Exchico reality, Rodrigo Fernandini, triunfa en los Estados Unidos: “Soñé hacer patria fuera de Perú”

Rodrigo Fernandini, el exchico reality que triunfa en el extranjero como chef. | Magaly TV La Firme.

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, la presentadora Magaly Medina compartió un informe este 8 de agosto acerca de Rodrigo Fernandini, un exconcursante de reality de 32 años, quien está experimentando el famoso ‘sueño americano’ en los Estados Unidos. El exintegrante del programa de telerrealidad ‘Esto es Guerra’, recientemente inauguró un restaurante en Nueva York llamado ‘Artesano’, en honor a la cocina peruana.

Según el también influencer de gastronomía, reveló que extraña un poco las cámaras de televisión, pero que está enfocado en realizar su sueño culinario en tierras extranjeras y llevar el nombre de nuestro país muy en alto: “Sí, se extraña (estar en la televisión), pero yo quería hacer esa transición de hacer lo que realmente me apasiona. Me di la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta y empecé a cocinar”, manifestó la expareja de Nataniel Sánchez.

Fernandini reveló para las cámaras de la ‘Urraca‘cómo se inició en la industria de la gastronomía y enfatizó en el hecho de enfrentar muchas dificultades y desafíos con el fin de destacar y adquirir conocimientos mientras avanzaba en su carrera culinaria. También subrayó Rodrigo que su único anhelo era representar a su país en un lugar fuera de Perú. Al parecer, lo ha logrado, pues abrió junto a un socio en el 2022 el restaurante ‘Artesano’.

Rodrigo Fernandini estuvo en Esto es Guerra en el 2013.

“Trabajé en un hotel en el que empecé como cocinero de la cafetería, o sea, lo más bajo de lo más bajo y me ascendieron a la media hora. Trabajaba en la mañana, de las 6 hasta las 3 (...) Y este trabajo ya lo veía como aprendizaje. Sí, hubo una inversión fuerte (sobre su restaurante) sobre todo aquí en Nueva York, en realidad, esto fue un sueño que siempre tuve, que fue hacer patria afuera de Perú”, acotó el emprendedor.

Magaly Medina afirma ser admiradora de Rodrigo Fernandini

Por otro lado, antes de presentar el reportaje sobre Rodrigo Fernandini, la periodista Magaly Medina se confesó ante su audiencia y compartió algunas palabras iniciales sobre el exparticipante del reality ‘Esto es guerra‘que actualmente está teniendo éxito en los Estados Unidos con su propio restaurante, a diferencia de varios de sus compañeros del programa de América televisión.

Según la figura de ATV, es fiel admiradora de Fernandini y ha admitido estar atenta a todas sus recetas, ya que considera que sus videos en TikTok son sumamente entretenidos y de fácil comprensión. En consecuencia, la presentadora lo sigue en sus plataformas de redes sociales y consume de manera constante el contenido que él comparte

“Se trata de un ‘exchico reality’ de Esto Es Guerra y no sé si algunos lo seguirán en redes sociales, yo lo sigo en TikTok porque me encanta guardar sus recetas. Él dejó de ser ‘chico reality’ hace tiempo siendo compañero de Karen Dejo (...) se fue a seguir sus sueños y se estableció en Nueva York hasta que por fin abrió su restaurante (...)”, agregó la comunicadora en el programa del 8 de agosto.

Rodrigo Fernandini triunfa en los Estados Unidos. Magaly TV La Firme

Rodrigo Fernandini habla sobre su misión con ‘Artesano’

En octubre del 2022, el modelo Rodrigo Fernandini junto a su esposa en Estados Unidos, inauguraron su restaurante ‘Artesano’. “Tenía la misión de deleitar los paladares estadounidenses desde que me mudé a los Estados Unidos. Inicialmente, enfrenté estereotipos sobre la comida peruana: “¡Es tan grasosa, tan pesada!””, dijo en aquella oportunidad.

“La comida atrae a la gente a la mesa para que la disfruten y, mientras come, comparte su cultura. Independientemente de lo que cocine, quiero cumplir la promesa de autenticidad, originalidad y respeto por el producto, el proceso, la persona y el momento”, se puede leer en la página oficial del chiclayano, que también es fundador de ‘Ayllu’, restaurante que presenta cenas elegantes emergentes de la cocina peruana”, aseveró.