El sorpresivo entrenamiento de Gianluca Lapadula con bota ortopédica y a dos semanas de su operación en el tobillo

Entrenamiento de Gianluca Lapadula a dos semanas de su operación en el tobillo.

El pasado 27 de julio se dio a conocer que Gianluca Lapadula fue operado debido a la “inestabilidad en la cavidad media del tobillo derecho”, de acuerdo a la información difundida por su club, Cagliari. De esta manera, el ‘Bambino’ quedó fuera de una posible convocatoria de la selección peruana para la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

‘Lapagol’ no solo se perderá los primeros partidos de la ‘bicolor’, sino también el debut de su equipo ante Torino por la Serie A. Y es que la primera división de Italia comenzará en dos semanas y el atacante estará tres meses alejado de las canchas, según dio a conocer el cuerpo médico de la escuadra nacional.

El futbolista de 33 años es muy activo por redes sociales y registra cada paso de su recuperación mediante Instagram. En ese sentido, tres días después de su intervención, compartió un video de cómo le retiraron el yeso. Y hoy, miércoles 9 de agosto, sorprendió al publicar imágenes de su entrenamiento.

Lapadula acudió al gimnasio, aún en muletas, utilizando una bota ortopédica y con dificultad para caminar, dejó su apoyo de lado y se subió a la máquina de dominadas. Luego, comenzó a realizar ejercicios de fortalecimiento del tren superior. Admirable lo del nacido en Turín.

Gianluca Lapadula formó parte de la última convocatoria de la selección peruana.

El regreso de Lapadula

El ítalo-peruano no solo se perderá los duelos de Perú ante Paraguay y Brasil, sino también ante Chile y Argentina. Estos últimos aún no tienen programación, no obstante, se llevarían a cabo en octubre del presente año. Por esa razón, el centrodelantero estaría apto para la tercera fecha doble de las clasificatorias de Conmebol.

En esa línea, Lapadula reaparecía con la ‘bicolor’ ante Bolivia y Venezuela. Estos partidos se realizarían en noviembre. Precisamente frente a dos rivales que ya les anotó en la pasada edición de este certamen. A la ‘verde’ le marcó en casa, mientras que a la ‘vinotinto’ en condición de visitante.

Respecto al retorno de Gianluca en Cagliari, se daría entre la décima o onceava fecha de la Serie A. De esta forma, el peruano volvería a disputar un encuentro en la máxima categoría italiana después de dos años. Su última participación se dio con la camiseta de Benevento en el empate 1-1 ante Torino. Después de ello, su equipo perdió la categoría y pasó a competir en la Lega B.

Posibles reemplazos de Lapadula en la selección peruana

Con su lesión y su baja por tres meses, Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, ya piensa en las posibles opciones en ataque. En el extranjero, Paolo Guerrero atraviesa un buen momento en su nuevo club, LDU de Quito: es titular, jugó más de 80 minutos por partido y ya marcó su primer gol.

Otra alternativa fuera del país sería Raúl Ruidíaz, quien actualmente milita en Seattle Sounders. La ‘Pulga’, que venía destacando en Estados Unidos, no la pasa bien y solo ha podido celebrar en cuatro ocasiones en el presente año.

En cuanto a la Liga 1, primera división nacional, se encuentra Alex Valera, atacante de Universitario. El jugador de 27 años anotó el tanto de la victoria ‘crema’ ante Melgar para que su conjunto se posicione como líder del Torneo Clausura. En la presente campaña tiene 13 ‘pepas’.

Tras 'blooper' de Carlos Cáceda, el delantero puso el 1-0 en Arequipa por el segundo torneo del año. (Video: Liga 1 Max)

García Pye sobre Gianluca Lapadula

Desde la Videna se refirieron al presente del ‘nueve’ de Cagliari. En este caso, Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se manifestó. “Espero que lo tengamos pronto y al 100% porque ha estado haciendo esfuerzos especiales para poder jugar. Creo que va a estar la mayoría del tiempo de las clasificatorias”.