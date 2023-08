Expareja de Nicola Porcella y madre de su hijo habla de la pansexualidad del modelo: “Me tomó por sorpresa”

Nicola Porcella se encuentra en la recta final de ‘La Casa de los Famosos México’. Es por ello que su expareja y madre de su hijo se animó a asistir a ‘América Hoy’ para pedir al público que siga votando por él. Las conductoras del programa aprovecharon para preguntarle a Francesca Lazo cómo tomó la confesión del modelo. Recordemos que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló en reality que era pansexual.

Ethel Pozo le preguntó a Francesca Lazo cómo tomó esta confesión del padre de su hijo. La maquilladora señaló que en, en efecto, le sorprendió. Sin embargo, tiene todo su respaldo.

“Definitivamente, me tomó por sorpresa, pero yo en todo momento lo he dicho. Si él está enamorado, si él quiere entablar algo con ella (Wendy Guevara) o cualquier otra persona, nosotros tenemos una amistad muy buena y siempre lo vamos a apoyar. Siempre y cuando todo sea con respeto, comunicación y con amor, porque tenemos un hijo de por medio a quien le tenemos que dar explicaciones”, indicó la expareja de Nicola Porcella.

‘La Casa de los Famosos México’ llega a su final este domingo 13 de agosto. Ante ello, Francesca pidió al público de ‘América Hoy’ que no dejen de votar por el modelo peruano.

Madre del hijo de Nicola Porcella respalda al exintegrante de 'Esto es Guerra'. La Cada de los Famosos.

¿Qué opina de las denuncias de Nicola Porcella?

En otro momento, Francesca fue consultada sobre las constantes denuncias que los vecinos hicieron contra Nicola Porcella, indicando que hacía fiestas los días particulares y hasta altas horas de la noche.

Para la joven maquilladora, Nicola Porcella ha madurado. “Ahorita estoy bastante sorprendida por cómo Nicola ha evolucionado, ha mostrado mucha madurez. Ha estado un poco más centrado, inclusive mi familia me dice. Ha mostrado ser tal cual es, con su esencia, Ya saliendo verá cómo lo maneja, pero siempre vamos a estar cuidándolo y respaldándolo para que se porte bien”, señaló Lazo.

Respecto a si es el personaje más odiado de la televisión peruana, Francesca aclaró que es el más criticado. Ella señaló que este encierro en el reality de convivencia ha servido para que lña gente lo quiera más.

“Nicola siempre decía, ‘yo me vengo a México porque en Lima no me quieren, en Perú me hablan siempre en negativo’. Al estar dos meses adentro, no saben la cantidad de cariño que tiene, no solo de acá, sino en México, en el mundo,. Es increíble. Yo creo que va a salir un Nicola distinto y seguro”, remarcó.

Edson Dávila fue mucho más atrevido y le preguntó a la expareja de Nicola Porcella cuánto dinero le corresponderá si el peruano gana la competencia. Francesca indicó que el premio es de él, y él sabrá como gastarlo.

“Espero que lo sepa invertir”, indicó la maquilladora.

¿Cuánto dinero gana el primer lugar de ‘La Casa de los Famosos México’?

La celebridad que logre ganar ‘La Casa de los Famosos’ será premiado con 4 millones de pesos, que equivale a 238 mil dólares. En caso Nicola Porcella sea el vencedor de la primera temporada del reality de convivencia mexicano, se llevaría a casa más de 800 mil soles.

El peruano compite con Sergio Mayer, Poncho Di Nigris, Wendy Guevara y Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y Niurka Marcos.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ indicó que si gana, pagará las deudas que tiene con su madre.