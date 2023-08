Paulina Rubio llegó a ‘La Casa de los Famosos México’ y reacción de Nicola Porcella se vuelve viral

El reality de convivencia ha tenido como invitados a diferentes figuras internacionales. Este último domingo 6 de agosto, Paulina Rubio sorprendió tocando la puerta de ‘La Casa de los Famosos México’, siendo el más anonadado Nicola Porcella.

A través de Twitter y TikTok, los seguidores del modelo peruano no dudaron en viralizar un video de la reacción que tuvo al ver a la ‘chica dorada’. Nicola Porcella se queda boquiabierto, mientras que sus compañeros muestran más su alegría al verla.

“La cara de Nicola al ver que paulina Rubio estaba entrando a la casa fue increíble, te amamos Paulina, gracias por ser team infierno”, escribió una usuaria. “Que bello Nicola, siempre tan agradecido, dice que nunca pensó conocer artistas como Paulina Rubio”, señaló otra cibernauta.

Paulina Rubio sorprendió a Nicola Porcella con su visita. (IG Nicola Porcella/ La Casa de los Famosos)

“La cara de Nicola fue impresionante”, “Se notó la sorpresa”, son otros de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Paulina Rubio llegó al reality para compartir con los integrantes de la casa y darles unas monedas, que les permitían abrir unos casilleros donde se encontraba la foto de sus familiares, un momento emocionante para los presentes.

Paulina Rubio visitó La Casa de los Famosos México. (Vix)

Día de eliminación

Este domingo 6 de agosto también se realizó la última eliminación. La ‘Barby’ Juárez se despidió del estudio en medio del lamento de sus compañeros. Sin embargo, expresaron su felicidad de que el team Infierno haya quedado en la final.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara salvaron de ser eliminados y se convirtieron en finalistas. Mientras tanto, en La Casa de Famosos México se encontraban unos nerviosos Sergio Meyer, Nicola Porcella y Emilio Osorio.

Una vez confirmado el nuevo grupo, los concursantes hablaron de su experiencia en el reality. Esta vez, los competidores están a puertas de la gran final.

“Vine por mi segunda oportunidad en la vida y México me la dio, me la dio La Casa de los Famosos. Es lo más bonito que me ha pasado en años”, dijo Nicola Porcella, quien agradeció el cariño del público mexicano y peruano por apoyarlo todo este tiempo.

“Para mí es un antes y después en la vida. Todo pasa por algo y todo me llevó a estar acá con todos ellos”, acotó el modelo.

El Team Infierno llega a la final. (Vix)

¿Qué hará Nicola Porcella si gana La Casa de los Famosos México?

“Yo voy a salir y voy a ver las deudas y voy a salir corriendo y voy a decir ‘no, déjenme acá, no quiero saber nada de lo que está pasando ahora”, dijo Nicola Porcella cuando se refirió a la gran final del programa, luego explicó que a quien tiene que pagar es su progenitora.

Es por ello que lo primero que hará si gana es premio, es pagarle a su madre. Luego, tiene pensado traer a su familia de Perú y comprarles un departamento. Aunque suena bastante bien, Poncho de Nigris lo aterrizó y le dejó en claro que el dinero no le alcanzará para todo lo que desea.

La celebridad que logre ganar ‘La Casa de los Famosos’ será premiado con 4 millones de pesos, que equivale a 238 mil dólares. En caso Nicola Porcella sea el vencedor de la primera temporada del reality de convivencia mexicano, se llevaría a casa más de 800 mil soles.