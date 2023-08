Idel Vexler a favor del bachillerato automático: “Hay que fortalecer los niveles de alta exigencia en la licenciatura”

Exministro de Educación, Idel Vexler, se muestra a favor del bachillerato automático. (Composición: Infobae)

El pasado 30 de marzo el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley Universitaria en Perú y que devuelve la posibilidad a los estudiantes universitarios de obtener automáticamente su título de bachiller. Todo esto, una vez que el alumno haya logrado culminar su carrera regular de pregrado, sin la necesidad de un trabajo de investigación (tesis) y así poder insertarse rápidamente al mercado laboral.

Te puede interesar: Bloque Magisterial busca modificar el nombre y las funciones de la SUNEDU

Bajo la Ley Universitaria era necesario que los estudiantes expusieran un trabajo de investigativo para obtener el título de bachiller. Sin embargo, con este cambio, se elimina dicha exigencia y los estudiantes podrán obtener su bachillerato automáticamente al finalizar sus estudios. Ante ello, el exministro de Educación, Idel Vexler, conversó con Infobae Perú sobre esta nueva ley.

El educador se muestra de acuerdo con el bachillerato automático, pues destaca que, si el bachillerato se obtiene automáticamente, se debe concentrar más en mejorar y valorar adecuadamente la licenciatura como parte consustancial de la formación profesional.

Idel Vexler se mostró a favor del bachillerato automático. Foto: Andina

Para el especialista en política, al simplificar el proceso para obtener el título de bachiller se podrían obtener grandes resultados, ya que se puede ahora enfocar más en fortalecer los niveles de exigencia en la licenciatura. “Estoy de acuerdo. Porque parezca mentira que en el Perú se había generado una proliferación en el gasto y en la elaboración, no siempre tan santa, de tesis para el bachillerato, para la licenciatura, para la maestría y para el doctorado”, dijo en un inicio el politólogo.

Te puede interesar: TC no admite demanda de la Defensoría por haber sido planteada por Eliana Revollar

“En el Perú ha ocurrido un fenómeno que tiene que revertirse, que es darle más importancia al bachillerato y a la maestría que a la licenciatura. Si el bachillerato es automático, lo que hay que fortalecer son los niveles de alta exigencia en la licenciatura y darle importancia a la licenciatura. En el mercado ocupacional, privado y en el mercado ocupacional, sobre todo del Estado, ha sido mucha gente que ha trabajado solo con el bachillerato y otros con el bachillerato y el doctorado”, acotó.

“Para trabajar hay que ser médico, abogado, el economista, profesor, no bachiller, no magíster. Esos son grados académicos que forman parte de la trayectoria permanente y futura de los profesionales. Por lo tanto, en el bachillerato es automático para tal fin. No me preocupa. Si es que se refuerza, se fortalece, solo que se le dé el lugar que corresponde a la licenciatura”, sostuvo Idel Vexler.

Idel Vexler, exministro de Educación. (Andina)

Idel Vexler invoca que SUNEDU no dé marcha atrás

Por otro lado, el exministro de Educación, Idel Vexler también fue consultado sobre la función de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) que tiene actualmente y la situación de las universidades en relación con la reforma universitaria y el licenciamiento.

Te puede interesar: Vladimir Cerrón y César Acuña: revelan negociaciones para la Mesa Directiva y agenda legislativa

En ese sentido, el educador mencionó que dicha entidad reguladora para él no representa una reforma universitaria integral. “Yo tengo sobre la Sunedu una opinión clara que siempre le he manifestado. Sunedu, no es hablar de una reforma universitaria integral. Una reforma universitaria integral pasa por más recursos, más financiamiento, mejor gobernanza, mejor equipamiento, mejores recursos. Y eso no ha habido. Lo que sí ha habido, y me felicito y espero que se mantenga, es el no licenciamiento de más de 40 universidades”, aseveró.

Vexler, sostiene estar de acuerdo con el hecho de que más de 40 campus no han obtenido el licenciamiento, lo cual considera un logro positivo y que esperase mantenga. Recordemos que, el licenciamiento se refiere al proceso mediante el cual la superintendencia verifica y certifica que las universidades cumplen con los estándares de calidad y requisitos para operar legalmente.

El educador advierte sobre el riesgo de que la entidad reguladora retroceda en su enfoque y comience a otorgar licenciamientos de forma constante. “La Sunedu no debe dar un paso atrás. Y dos, el licenciamiento de parte de la Sunedu no se puede estar haciendo cada rato, porque si no las universidades se van a dedicar solamente a ese tema. Hay que reformar el sistema de acreditación, de evaluación y acreditación de la calidad educativa, para que después del licenciamiento, cada cierto tiempo haya acreditación obligatoria para las instituciones de educación superior y voluntaria para la educación básica. Espero que el actual Sunedu no dé marcha atrás el no licenciamiento en las universidades y mucho menos en la supervisión”, manifestó Vexler.

“La Sunedu no debe dar un paso atrás", dijo Idel Vexler a Infobae Perú. (Andina)

Idel Vexler en contra del nombramiento automático

Por otro lado, el docente y conferencista Idel Vexler muestra su total oposición hacia la eliminación de la reforma magisterial y el nombramiento automático cada tres años, ya que considera que estos aspectos son fundamentales para mantener un sistema educativo basado en la meritocracia y la calidad del profesorado.

“Totalmente en contra. Eso sería traerse abajo la reforma magisterial que tanto trabajo ha costado sostenerlo durante 16 años. En estos momentos, hay más de 110 mil maestros que están postulando para el nombramiento a base de méritos, evaluaciones, capacitaciones y calidades personales. Eso debe mantenerse. Y aquello del nombramiento automático cada tres años es una ley que debe reconsiderarse y tirarse el tacho, porque eso traería abajo la meritocracia magisterial”, dijo Idel Vexler a este medio.

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que permite el nombramiento automático para docentes de colegios públicos con más de tres años de contratados y que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.