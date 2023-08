Wicho García de Mar de Copas descarta internacionalización para la banda de rock: “No tenemos industria musical”

¿Por qué no tienen planes de internacionalización y qué pasó con la canción "Ramera" de Mar de Copas? " Video: Paula Elizalde.

El vocalista de la banda, ‘Wicho’ García ofreció una entrevista a Infobae Perú para comentar que la internacionalización no es una meta que les quite el sueño porque aseguran que en el Perú no hay una industria musical que los respalde, luego de la llegada de la piratería en los años 90.

La banda de rock, que tiene más de 30 años de trayectoria desde que lanzó su primer disco llamado ‘Mar de Copas’ en 1993, comenzó a conquistar al público estudiantil y universitario.

Y con la llegada de sus temas a las radios nacionales, su público oyente se amplió y los fanáticos comenzaron a crecer con los temas de la banda peruana. De esta forma, Mar de Copas es un grupo que ha marcado varias generaciones, quienes entonan sus temas de rock en sus conciertos y sienten que jamás pasarán de moda.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué una banda con tantos años en la escena musical no ha logrado la tan ansiada internacionalización. ‘Wicho’ García explicó que esto se debe a una sola razón: el Perú carece de una fuerte industria musical que pueda respaldar a sus cantantes.

“Internacionalizarse significa que tu música sea interesante para un sello extranjero, que tenga la capacidad de producir eso y ponerlo en radios de varios países de Latinoamérica y para eso se necesita de una industria que no tenemos en el Perú. Internacionalizarse no depende de nosotros”, comentó.

Wicho de Mar de Copas es uno de los referentes del rock nacional que sigue resistiendo al paso del tiempo. Foto: Paula Elizalde/Infobae

Asimismo, el intérprete de Entre los árboles dijo que la industria musical terminó de morir en los años 90, producto de la piratería, donde mucha gente prefería comprar un producto barato a menos costo que una producción original grabado en un estudio de grabación profesional.

“No tenemos industria musical, lo que hay es uno que otro distribuidor que invierte y distribuye, pero sellos no hay, no existen. Hay sellos independientes, pero con un alcance muy limitado y eso a las trasnacionales como Sony no les interesa. Ellos lo primero que te preguntan es cuánto vendes en tu país, y los niveles de venta que tenemos aquí son miserables en comparación a otros países”, explicó García.

El artista nacional comentó que la agrupación no se pueden internacionalizar, no porque no quisieran, sino porque no puede debido a la carencia de una soporte musical.

“Internacionalizarse está fuera del mapa porque simplemente no se puede y no porque no queramos, ya quisiéramos que Sony se interese en nosotros, pero eso no sucederá si no existe una industria y aquí murió”, expresó.

Los secretos de su vigencia por más de 30 años

El intérprete de Balada de un encuentro fugaz pensó que Mar de Copas duraría muy poco, máximo dos a tres años, porque ese era el tiempo que tenían las agrupaciones de rock en esa época. Sin embargo, las letras e interpretaciones de sus canciones hicieron un cambio y permitió que pasaran más de tres décadas.

Además, aseguró que el hecho que sus compañeros Manolo Barrios, Eduardo ‘Toto’ Leverone y él se hayan conocido tocando para Miki González en 1986, los ayudó mucho porque ya tenían un conocimiento de como era el movimiento de un grupo de rock.

“Pienso que cuando empezamos (Mar de Copas) ya teníamos un conocimiento de como era las cosas y algunos grupos no lo tenían en esa época y de alguna manera ayudó a que nuestra música fuera pegando en un sector más estudiantil”, explicó.

El vocalista de Mar de Copas conversó con Infobae con motivo del aniversario de la banda, que pese a la pandemia y el tiempo, se ha mantenido vigente. Video: Paula Elizalde.

Por otro lado, comentó que uno de los motivos que ha permitido que la banda se mantenga en vigencia ha sido la continuidad que le han dedicado a su música, mantenerse unidos y seguir, a pesar de todo, inclusive de una pandemia.

“Creo que ha sido esa continuidad la que nos ha mantenido juntos durante casi 30 años sin parar. Nunca nos hemos separado. Ha habido altibajos, pero hemos seguido trabajando juntos, incluso durante la pandemia”, expuso.

¿Por qué ya no tocan ‘Ramera’?

‘Wicho’ García confesó por qué ya no canta en sus conciertos el controvertido tema Ramera, que se hizo muy popular por Mar de Copas, pero que realmente le pertenece al grupo ‘La Secta’.

“No me gusta la letra porque me parece misógina. En estos tiempos las cosas han cambiado con respecto a la violencia contra mujer”, explicó en un inicio.

El cantante explicó que tomó esta decisión luego de una presentación y que en el país se viera afectado por el caso de una joven que fue quemada por un hombre dentro de un medio de transporte. Además de ello, tiene una razón personal que lo llevó a decidir eso.

El día que cantó por última vez ‘Ramera’ fue cuando Mar de Copas se presentó en un festival de rock en el estadio San Marcos. ‘Wicho’ confesó que le chocó como la gente la cantaba sin darse cuenta de la letra.

Mar de Copas 2023. Instagram

“Me pregunté que estábamos haciendo... es una canción de despecho adolescente, no es tan grave, pero si tiene esa normalización inconsciente de decir que un pata que tiene dos chicas es un bacán, pero si una mujer tiene más de dos chicos es un ramera. Ese día dije que nunca más la voy a cantar”, detalló.

El cantante explicó que le tiene mucho respeto al tema porque es una canción que se hizo sola y que ingresó de forma accidental a uno de sus discos en vivo. Pero más puede su concientización por la lucha contra violencia hacia la mujer y que sus canciones manejen el mismo código y lenguaje.

“Me da pena, musicalmente es buenísima, pero no me interesa, no es de Mar de Copas, se acabó, que la canten otros”, finalizó.