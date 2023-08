Qué actividades tendrá Nicola Porcella tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Nicola Porcella tiene trabajo asegurado hasta fin de año. (Foto: Captura de Canal 5)

Hace unos días, Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista de ‘La Casa de los Famosos México’. Contra todo pronóstico, el exchico reality se convirtió en uno de los favoritos del público y podría convertirse en el próximo ganador, llevándose una importante suma de dinero.

En una entrevista para Trome, el mánager del modelo peruano, Yezmin, contó las actividades que realizará el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ cuando termine su participación en el programa azteca. Para empezar, al formar parte de los finalistas, deberá de acudir a los diferentes programas que tiene Televisa.

“Nicola y todos sus compañeros que lleguen a la final deben cumplir con una serie de disposiciones que están dentro del contrato que firmaron, no es que ya sale y ya está, no. Irán a los programas, luego tienen reunión con los fans, se les entregará sus celulares y poco a poco irán adaptándose a la vida que tenían antes”, comentó.

Nicola Porcella participará en telenovela mexicana. (Canal 5)

Luego de cumplir con sus obligaciones, el mánager de Nicola Porcella se sentará con él para darle a conocer todos los proyectos que le han hecho llegar, incluso se animó a revelar que el modelo podría conseguir un trabajo que tanto anhelaba.

“Posteriormente con Nicola nos sentaremos a ver lo de su contrato para el proyecto que él tanto anhelaba. Ahora, él no lo sabe aún porque sigue incomunicado, pero ya tiene trabajo hasta fin de año. Hay un proyecto muy grande con él”, indicó.

Asimismo, precisó que ni bien salga de ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella también viajará por todo México como parte de una gira nacional, luego, irá a Estados Unidos para seguir promocionando su éxito dentro de este reality de Canal 5. “Ni bien salga de la casa, cumplirá con una gira a nivel nacional y también en Estados Unidos”, señaló.

Nicola Porcella recordó el incidente que marcó su vida en perú. (@LaCasaFamososMx)

Cabe precisar que Nicola Porcella se ha ganado el cariño del público mexicano. Además, en más de una ocasión ha hecho saber sus deseos por quedarse en México trabajando, pues en el Perú se le cerraron las puertas por todos los escándalos que protagonizó cuando integraba el programa ‘Esto es Guerra’.

“Gracias Perú porque sé que hay gente que me apoya mucho y esto para mí es super importante, es mi país y si cometí muchos errores, pero la idea es evolucionar y creo que he demostrado eso. De repente ya no vuelvo a trabajar más en televisión allá, pero me hubiera gustado irme bien y bonito, haciendo lo que me gusta”, indicó hace unas semanas.

Recibe el apoyo del Zorro Zupe

El ‘Zorro’ Zupe hizo su aparición en ‘La Casa de los Famosos México’. El polémico personaje de la farándula peruana llegó hasta los exteriores del reality mexicano para demostrarle su apoyo incondicional. Pese a que no pudo estar cerca, ni verlo cara a cara, con otros fans del modelo peruano le hizo saber que estaban con él y que esperaban que sea el ganador de esta temporada.

“¡Nicola! ¿Nicola como que no sabes quién soy conc***? Soy el Zorro, desde el Perú he venido a verte, así que ya sabes que tienes que ganar. ¡Nicola soy Zorro desde Perú he venido a verte! Más te vale que te apachurres bien a la Wendy esta noche, todos estamos esperando eso, te quiero, nos vemos pronto”, grita con fuerza.