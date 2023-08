El mensaje de Nixon Perea a Mauricio Larriera antes de dejarle la dirección técnica de Alianza Lima

Nixon Perea señaló que será labor de Mauricio Larriera, trabajar para que Alianza Lima siga mejorando.

Nixon Perea finalizó su etapa como técnico interino de Alianza Lima con la victoria 1-0 sobre UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Al finalizar el encuentro, el estratega colombiano, quien volverá al equipo de reserva, resaltó que, pese a que el funcionamiento del equipo no fue el mejor, pudieron cortar la mala racha de cuatro fichas sin ganar. Además, envió un mensaje al flamante entrenador Mauricio Larriera, indicando que él tendrá la responsabilidad de recuperar la mejor versión del plantel y obtener el tricampeonato:

“Lo más importante es que necesitábamos esta victoria, cuatro partidos en línea que veníamos sin ganar, por eso ganar hoy era importante para nosotros. El juego es ese, a veces se sale contento, a veces no, a veces se merece o no se merece, pero es el juego. Lo más importante es lo que nosotros veamos para Alianza. Ahora viene el profe Mauricio y él tiene que encaminar a este equipo en lo que falta del Torneo Clausura”, declaró.

Con gol de Bryan Reyna, los 'blanquiazules' volvieron al triunfo después de cuatro fechas. (Video: Liga 1 Max).

Uno de los aspectos que más sorprendieron de Perea fue que, pese a ser solo DT interino, se animó a innovar con una línea de tres. Ya finalizado su breve ciclo, el colombiano resaltó que lo hizo confiando en la capacidad de sus dirigidos de adaptarse a cualquier sistema o posición:

“Pienso que jugadores como Carlos Zambrano, Santiago García y Pablo Míguez pueden jugar con línea de tres, también puede jugar con Gino Peruzzi en línea de cuatro, o con Ricardo Lagos. Tiene una versatilidad el equipo por la capacidad y categoría de sus jugadores. Podemos jugar en la mitad con uno o dos, sea Josepmir Ballón o Jesús Castillo”, afirmó.

El nacido en Barranquilla el 15 de agosto de 1973 también elogió a Soyer, Borletti y Velásquez, juveniles a los que les brindó la oportunidad de debutar en la primera división:

“Es importante que los ‘potrillos’ vayan llegando al primer equipo, para eso se trabaja. Pienso que hay jugadores con una gran capacidad y un gran talento. Especialmente los tres jugadores que debutaron, Bassco Soyer, que este año ha sido un jugador bastante importante en la selección sub 17 de Perú, después llegó a jugar con nosotros en la reserva y ha tenido la capacidad, a pesar de su corta edad de 16 años, de asumir la responsabilidad, Enzo Borletti terminó el año pasado siendo el capitán de reservas campeón, pienso que tiene mucha capacidad, mucha versatilidad, puede jugar tanto de central, como de mediocentro, y Jhoao Velásquez, quien para mí puede ser uno de los jugadores para el futuro del fútbol peruano y como defensa central, hoy lo puse en una línea cerrada de cuatro hombres, como lateral izquierdo, porque era un partido que estaba comprometido y la experiencia de Santiago García me ayuda más por dentro. Pienso que no solo estos tres, sino viene una serie de jóvenes que van a tener la oportunidad”, destacó.

Jhoao Velásquez, quien debutó contra UTC, es nieto por parte de madre de José 'El Patrón' Velásquez (Alianza Lima).

Aldair Rodríguez: “Es mejor corregir con los tres puntos”

Aldair Rodríguez fue crítico con el juego mostrado por Alianza Lima ante UTC. Sin embargo, coincidió con su DT en la idea de que es mejor corregir los errores, pero habiendo obtenido la victoria. Además, cree que los ‘íntimos’ mostraron una mejor cara que en los empates con Vallejo (1-1), Universitario y Cristal (0-0) y la derrota con Sport Boys (1-0).

“Si hay cosas por corregir, siempre es mejor hacerlo con los tres puntos. A comparación de otros partidos, creo que tuvimos un poco más de chances, si hubiéramos sido más efectivos hubiéramos terminado el partido más tranquilos, pero lo importante es que los tres puntos se quedan en casa. Creo que los últimos cuatro puntos conseguidos nos ayudan a seguir remando, ver lo que se viene en una perspectiva muy positiva”, apuntó.