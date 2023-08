Shirley Cherres revela que tuvo un ‘affair’ con Alan García

Shirley Cherres y Magaly Medina discutieron porque la exporrista no dio pruebas sobre supuesta relación con Alan García.

Te puede interesar: Shirley Cherres reveló que tuvo encuentro íntimo con expresidente del Perú: “Estaba alejado de su esposa”

El pasado miércoles 2 de agosto, la artista aseguró que había mantenido relaciones sexuales con un exmandatario en una entrevista para el diario Trome. Sin embargo, no reveló de quién se trataba.

Contó que ella estuvo tres días en una habitación privada con un exjefe de Estado.

Te puede interesar: Youna y Samahara Lobatón se enfrentan en vivo y se dicen sus verdades

“Salí con ese presidente, se ‘autosecuestro’ tres noches en un privado en Lima, no fue en un hotel pues, los dos públicos no se podría. Todo fue A1, desde que ingresé, lleno de rosas, hermosos, romanticón, hubo poemas, desfilé con la banda, todos los presidentes cargan su bandita, aunque no lo creas, pero yo me la puse pues obviamente con un hilo dental rojo nada más querida”, narró en el programa de Youtube ‘Café con la Chevez’.

La exporrista discutió con Magaly Medina porque no pudo mostrar una prueba de que mantuvo una relación con el expresidente del Perú. (Magaly TV La Firme)

Dos días después de que dio esta declaración, la exporrista del Sport Boys se presentó en el programa de Magaly Medina. Inició la conversación asegurando que no tiene por qué mentir y dio detalles sobre cómo empezó a tener encuentros con el exmandatario, quien falleció en 2019.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó a ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’: “Siempre hay un productor que no mide las consecuencias”

La conductora de televisión le dijo que pensó que se trataba de Alejandro Toledo, ya que a él le gustaba ‘encerrarse’ durante varios días.

Sin embargo, Shirley Cherres desmintió esta información y aclaró que no contó más detalles en la entrevista con Trome porque quería hacerlo delante de Magaly Medina.

“Yo conocí y el único primer presidente ... mi Mr. President, como siempre se lo decía, fue Alan García por si acaso”, reveló para luego detallar que salió con él durante 2009, 2010 y un poco más.

Alan García (Andina)

Luego de escuchar esta declaración, Magaly Medina la increpó y le dijo que este expresidente ya falleció, por lo que se hacía aún más difícil corroborar lo dicho por Cherres.

Comentó que se trata de alguien que no puede defenderse en referencia a Alan García, por lo que exigió pruebas a Shirley Cherres.

“Para empezar, amoríos muchas personas podemos contar de muchísimas cosas porque muchos en este medio conocemos a muchas personas. Yo inclusive conozco a Toledo, a Vizcarra, en muchas oportunidades, pero no como lo conocía a Alan García. Muchas personas que rodeaban a Alan García me conocen; es más, muchos de mis abogados fueron apristas en muchos momentos de los que tuve problemas legales”, respondió la exporrista.

Shirley Cherres y sus confesiones sobre expresidentes del Perú.

Luego, Medina le consultó cómo conoció a los expresidentes que mencionó en la entrevista.

Cherres le dijo que era sobrina de Vladimir Paz de la Barra, quien también falleció, pero no confirmó que mediante él conoció a Alan García.

“Magaly yo fui subjefa del departamento de notificaciones judiciales del Palacio de Justicia por el Colegio de Abogados de Lima también”, agregó.

Ante la insistencia de la conductora de televisión, la exporrista dijo que por su tío su familia y ella asistían a reuniones de cumpleaños, donde el exmandatario se sintió atraído por ella.

“Yo creo que soy una mujer linda, guapa, creo que puedo atraerle a cualquier persona. No porque sea el presidente quiere decir que sea dios. (...) Yo te hablo específicamente de Alan García”, aclaró.

En otro momento, Magaly Medina comentó que al exmandatario aprista le gustaban las modelos y no las vedettes y Shirley Cherres le respondió que ella no era vedette.

También le dijo que no hay forma de comprobar lo afirmado por ella y que opina que lo inventó para ser protagonista de titulares.