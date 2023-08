Magaly Medina perdió los papeles con Shirley Cherres por confesar amorío con Alan García: “Está muerto”

Magaly Medina perdió los papeles con Shirley Cherres por contar romance con Alan García. ATV / Magaly TV La Firme

Este viernes 4 de agosto, Magaly Medina arremetió contra Shirley Cherres por haber confesado que mantuvo un amorío con Alan García, fallecido expresidente del Perú. En todo momento, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó a la exporrista y le pidió pruebas que demostraran su vínculo con el exmandatario.

Como se recuerda, Shirley Cherres contó a un medio local que había tenido un encuentro íntimo con un expresidente que “estaba alejado de su esposa”. “Salí con ese presidente, se ‘autosecuestro’ tres noches en un privado en Lima, no fue en un hotel pues, los dos públicos no se podría. Todo fue A1″, precisó al diario Trome.

Todo parecía indicar que se estaba refiriendo a Alejandro Toledo, hoy recluido en el penal Barbadillo; ya que la exporrista de Alianza Lima descartó que sea Alan García y Pedro Castillo. Por eso, grande fue la sorpresa de Magaly Medina cuando Shirley se desmintió a sí misma y dio a conocer que se trataba del fallecido aprista.

Shirley Cherres confesó haber tenido un 'affaire' con Alan García. ATV / Magaly TV La Firme

“Yo conocí y el único presidente que fue mío, mi Mr. President, como siempre se lo decía, fue Alan García. Sucedió en el 2009, 2010 y un poquito más. Yo conozco a muchos presidentes, he conocido a Toledo y a Vizcarra, pero no los conocí como lo hice con Alan. Muchos de los que rodean a Alan me conocen”, mencionó.

Sus declaraciones enfuercieron a Magaly Medina, quien le exigió que diera detalles de su historia, pues no creía que fuera cierta.

“Es bien fácil decir que no fue Toledo, que no fue Vizcarra. Tú estás hablando de alguien que está muerto, alguien que no puede defenderse. Es bien fácil tirarle todo al muerto. ¿Tú cómo lo pruebas? Pruébame estos encuentros. ¿En qué contexto conoces presidentes? ¿Cómo podrías demostrar que no estás inventándote un romance solo porque este presidente está muerto?”, expresó.

Magaly Medina criticó duramente a Shirley Cherres. ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina explotó contra Shirley Cherres

El enojo de Magaly Medina sorprendió a Shirley Cherres, quien defendió su postura y afirmó que asistió al set de ‘Magaly TV La Firme’ con la intención de pasar un momento ameno, no para ser atacada por la entrevistadora. La ‘Urraca’ hizo caso omiso a sus reclamos y continuó arremetiendo contra la recordada porrista.

“A él le gustaban más las modelos, más las presentadoras de TV que las vedettes. Tú estás más catalogada como vedette, eras porrista. Alan García está asociado a otro tipo de mujer, no a porristas. ¿Cómo pruebas que no estás inventado esto para estar en titulares? Tú estabas desaparecida hace tiempo. Toda tu vida has estado metida en escándalos. Ahora necesitas uno nuevo para regresar. Hasta para contar que uno tuvo un romance, uno tiene que probarlo porque estás afectando a toda una familia”, dijo.

Shirley Cherres acusó a Magaly Medina de no permitirle contar detalles de su supuesto romance con Alan García. ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina niega ser aprista

Durante la acalorada entrevista, Magaly Medina dejó en claro que, aunque no forma parte de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), le tiene una gran estima a Alan García, motivo por el cual no dudó en defenderlo de las revelaciones de Shirley Cherres.

“Siempre soy incrédula porque, además, de una forma y otra, todo el mundo sabía la relación de respeto y admiración que nos unía. Hay muchos antiapristas. Yo no soy aprista, nunca lo he sido, pero lo conocí y él tuvo muchas deferencias con este programa y conmigo”, resaltó.