Magaly Medina respondió a Tatiana Astengo por afirmar que ‘ampay’ de esposo de Maju Mantilla fue cortina de humo

Magaly Medina respondió a Tatiana Astengo por decir que el ampay al esposo de Maju Mantilla era una cortina de humo. Video: Magaly Tv. La firme/ATV

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, respondió el comentario que hizo la actriz Tatiana Astengo sobre la emisión del ‘ampay’ al esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo.

Como se sabe, la periodista de entretenimiento mostró imágenes del papá de los hijos de la exmiss mundo en las que se le ve con otra mujer ingresando al hotel Westin. A pesar de que no se observa que ambos se dan muestras de afecto, Magaly Medina opinó que existirían indicios de que algo no va bien en el matrimonio de Maju Mantilla.

El registro audiovisual de la salida de Gustavo Salcedo con otra persona, llamada Mariana de la Vega, se realizó el pasado 18 de julio, lo que llamó la atención a la actriz Tatiana Astengo.

Por esto, mediante su cuenta de Twitter, comentó que era extraño que Magaly Medina decidiera difundir las imágenes recién durante los primeros días de agosto.

Tatiana Astengo muestra su apoyo a Maju Mantilla luego de respaldar las protestas en Perú. Facebook.

Ella interpretó esto como una intención de la conductora de televisión de distraer a la teleaudiencia sobre temas políticos y económicos, como el viaje a Brasil de la presidenta Dina Boluarte; las investigaciones sobre el caso Sodalicio; y la situación económica en el Perú.

“Ese ‘ampay’ estaba guardadito hace rato para lanzarlo justo cuando se necesita ... para que no se hable de Dina y su viaje a Brasil, para que no se hable el Sodalicio y para que no se hable de la economía del Perú. Y tú querid@ compatriota caes redondit@ siguiendo el cuento”, señaló.

Magaly Medina se refirió a este comentario en su programa del viernes 4 de agosto. Desmintió que su propósito haya sido enfocar la atención de las personas en otros temas.

Luego, la calificó de ‘roja’ porque su ideología política es de izquierda.

“La única que hace el cuento eres tú, Tatiana Astengo. De verdad que esta tipa siempre me ha parecido una roja de esas detestables, que se inventa cualquier cosa con tal de seguir una línea política y hacerle creer al resto que son pensantes, que conocen más que el resto de las cosas de la televisión y no es así mamasita, no es así”, contestó.

Al parecer, el deportista engañó a la conductora de ‘Arriba Mi Gente’, pues la pareja lucía felizmente enamorada en redes sociales semanas antes de que el ampay fuera emitido. Foto: Infobae / Instagram @magalymedinav y Latina

En otro momento, explicó que cuando difundió el ‘ampay’ de Gustavo Salcedo aclaró que hizo hincapié que las imágenes se grabaron el pasado 18 de julio en Miraflores para ser transparente con su público.

“Estas imágenes, las que transmitimos el día de ayer. Son imágenes conseguidas, yo les he dicho, en honor de la transparencia, el 18 de julio. No lo hemos publicado antes porque estábamos tratando de corroborar ciertas cosas”, explicó.

Magaly Medina dijo que no sigue ninguna agenda política y que no le interesa hacerlo.

“Yo no sigo la agenda de nadie. A mí nadie me viene a decir ‘aguántate esta información pues porque quiero tapar tal cosa’. A mí no me interesa”, opinó.

Magaly Medina dijo que no fue ampay lo de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y la joven deportista Mariana de la Vega. Video: Magaly TV. La firme /ATV

La periodista de entretenimiento también aclaró que nunca opinó que el reportaje transmitido revelaba una infidelidad de parte del esposo de Maju Mantilla. Dijo que nunca se vieron muestras de afecto entre Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega.

Sin embargo, criticó las declaraciones del esposo de la exmiss mundo y afirmó que no le cree que no tenga problemas en su matrimonio.

“Pero esas miraditas en el carro. A mí, como observadora que soy, como periodista que soy, esas sonrisitas, esas expresiones, a mí me hacen mucho ruido. De repente a Maju no le importa, no le fastidia. Todas las parejas funcionan de manera diferente que otras”, comentó.