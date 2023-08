Carla García y su contundente mensaje luego que Shirley Cherres admitiera romance con Alan García

Carla Garcia compartió peculiar mensaje tras las fuertes revelaciones de Shirley Cherres. Tomado de Instagram y de 'Magaly TV La Firme'.

Carla García se pronunció mediante sus redes sociales, luego que Shirley Cherres revelara en ‘Magaly TV La Firme’ que tuvo un ‘affaire’ con Alan García, fallecido expresidente del Perú. Según la exporrista de Alianza Lima, dicho romance sucedió entre los años 2009 al 2011, cuando tenía problemas maritales con Pilar Nores.

“Muchas de las personas que lo conocieron te van a decir que su corazón siempre fue blanquiazul, era de Alianza Lima. Yo no te voy a traer pruebas, qué lencería usé o si me tomé una foto en la cama. No lo haré porque estamos hablando de, con todo respeto, alguien maravilloso. Era un hombre maravilloso”, expresó la figura mediática, este viernes 4 de agosto.

Shirley Cherres acusó a Magaly Medina de no permitirle contar detalles de su supuesto romance con Alan García. ATV / Magaly TV La Firme

Según Cherres, durante sus supuestos encuentros con Alan García, conversaban sobre temas sociales. “Siempre me cantaba, me dedicaba versos”, expresó. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Magaly Medina creyera en su historia, por lo que la exportista perdió la paciencia. “¿Qué quieres? ¿Que te traiga el colchón, la lencería, el hilo dental? La familia que me demande, pues. Yo no tengo por qué mentir”.

Carla Garcia se pronunció en redes

Una vez finalizó la entrevista de Shirley Cherres en el programa de ATV, la escritora, comunicadora y productora audiovisual peruana, Carla García, compartió un polémico mensaje en su cuenta de Twitter.

“Época de cortinones”, fue lo único que dijo. Al parecer, la hija de Alan García tampoco cree en la historia de la exporrista.

Carla García se pronunció tras las declaraciones de Shirley Cherres. Twitter/@esquinabaja

Magaly Medina llamó “irresponsable” a Shirley Cherres

La entrevista de Shirey Cherres en ‘Magaly TV La Firme’ se volvió tendencia no necesariamente por sus fuertes declaraciones, sino porque Magaly Medina perdió los papeles al escuchar a la exporrista nombrar a Alan García.

“Es bien fácil decir que no fue Toledo, que no fue Vizcarra. Tú estás hablando de alguien que está muerto, alguien que no puede defenderse. Es bien fácil tirarle todo al muerto. ¿Tú cómo lo pruebas? Pruébame estos encuentros. ¿En qué contexto conoces presidentes? ¿Cómo podrías demostrar que no estás inventándote un romance solo porque este presidente está muerto?”, le dijo, visiblemente furiosa.

Magaly Medina perdió los papeles con Shirley Cherres por contar romance con Alan García. ATV / Magaly TV La Firme

Aunque Shirley Cherres aseguró que sí tuvo un romance con Alan García, la única prueba que dio a su favor fue una anécdota que, supuestamente, el expresidente del Perú le contó cuando estaban juntos. Esto no convenció a la presentadora de ATV, quien tildó de “irresponsable” a su invitada.

“Te da miedo embarrar a alguien que esté vivo, haz dicho ‘mejor me invento algo con alguien que esté muerto’, eso a mí me parece irresponsable. Para ganar titulares hay gente que es muy irresponsable. Esto me parece mentira”, sentenció. Luego, le pidió a la producción de su programa ir a corte comercial.

Magaly Medina junto a Alan García en el programa 'Magaly', en el 2015. Tomado de Latina TV

Cabe resaltar que Magaly Medina negó haber defendido con tanta fiereza a Alan García por pertenecer al partido aprista. Según dijo, solo le tiene una profunda estima al exmandatario, quien falleció en abril de 2019 tras pegarse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía en su vivienda.

“Siempre soy incrédula porque, además, de una forma y otra, todo el mundo sabía la relación de respeto y admiración que nos unía. Hay muchos antiapristas. Yo no soy aprista, nunca lo he sido, pero lo conocí y él tuvo muchas deferencias con este programa y conmigo”, resaltó.