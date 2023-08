El preocupante llanto de Maju Mantilla que inició los rumores de crisis matrimonial con Gustavo Salcedo

La conductora celebró su cumpleaños número 39 y su esposo brilló por su ausencia. Foto: Latina.

El programa Magaly TV La Firme difundió imágenes en el que se observa a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, ingresando al hotel Westin en compañía de la joven deportista Mariana de la Vega. Según indicó Magaly Medina, las imágenes habrían sido tomadas el 18 de julio. Sin embargo, llama la atención que solo unos días antes, la conductora de ‘Arriba Mi Gente’ estaba celebrando su cumpleaños, exactamente el 10 de julio.

Llamó mucho la atención al notarse la ausencia de su esposo Gustavo Salcedo en tan significativo día para la exMiss Mundo 2004. Los compañeros de su programa, Fernando Díaz y Santi Lesmes, la sorprendieron entonando una animada melodía de ‘Feliz Cumpleaños’. Adicionalmente, un conjunto de mariachis hizo su entrada en el estudio de televisión, aportando un toque emocionante a la celebración que marcaba los 39 años de la exreina de belleza.

El presentador Díaz transmitió un afectuoso mensaje a su colega, en un gesto de homenaje por su cumpleaños. Sus palabras conmovieron a Maju, las cuales elogiaron tanto su atractivo físico como sus cualidades como persona. “Está claro que Maju es una mujer bella físicamente, pero por dentro es un ser humano increíble. Gracias por estar en nuestras vidas”.

Maju Mantilla rompió en llanto en celebración por su cumpleaños | Latina

Luego de esta emotiva intervención de su compañero, la presentadora compartió sentirse parte de una familia, teniendo a sus colegas en un lugar especial en su corazón. No pudo evitar emocionarse y llorar, explicando que recientemente se encontraba sensible, aunque sin detallar el motivo. “Experimento un gran cariño, estoy sumamente contenta. Hoy amanecí especialmente sensible, cosas que suceden, pero me alegra mucho festejar mi cumpleaños en su compañía”, expresó.

Todo lo contrario se vivió en el Día de la Madre, cuando recibió una emotiva felicitación por parte de su esposo e hijos. Gustavo Salcedo fue el primero en tomar la palabra, expresando sus saludos desde la distancia. “Feliz Día de la Madre, soy Gustavo. Querida mami, deseo que tengas un hermoso día”, pronunció, causando sorpresa de Maju Mantilla, quien respondió agradecida por el gesto.

La última publicación de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, compartió su última publicación en compañía de la exMiss Mundo en la celebración por el Día de la Madre, el pasado 14 de mayo. En la postal de Instagram, se puede apreciar a Maju junto a su esposo y sus dos hijos pequeños, capturados en un momento en Machu Picchu. El post va acompañado de conmovedoras palabras de admiración y gratitud.

“Feliz día a la mamá más aventurera, más amorosa, más preocupada por sus hijos, más engreidora, entre mil cosas más. Te amamos mucho, te agradecemos por todo lo que haces. Estamos orgullosos de ti y todo tu esfuerzo. Hoy nos toca engreírte a ti y encargarnos que la pases muy feliz. Con mucho amor. Gus y los niños “, escribió en su red social Salcedo.

La última publicación de Gustavo salcedo para Maju Mantilla fue por el Día de la Madre. Foto: Instagram / @majumantilla

Mientras que la última publicación de la conductora de televisión data del 18 de junio de 2023 por el Día del padre, en el post de Instagram se ve un carrusel de fotos de su esposo junto a sus hijos. En la descripción Mantilla le agradece el amor que le demuestra a sus menores y por ser un buen ejemplo para ellos.

“Gracias por ser ejemplo e inspiración para nuestros hijos, por llenarlos de amor y compartir momentos tan importantes para ellos. Mucho amor para ti. Feliz día a todos los papitos”, posteo en redes sociales.

¿Cómo inició la relación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla?

Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo mantienen públicamente una relación de 18 años como pareja y 11 como esposos. Foto: Instagram / @majumantilla.

Durante una emisión pasada del ya desaparecido programa ‘En Boca de Todos’, Maju Mantilla compartió la emotiva travesía de su historia de amor con Gustavo Salcedo. La presentadora detalló que los caminos de ambos se cruzaron por primera vez en 2004, mientras se encontraba inmersa en los preparativos para competir en el certamen Miss Mundo. En ese instante, sus trayectorias convergieron durante una sesión fotográfica, marcando el inicio de su conexión. A pesar de que su actual esposo le pidió su número telefónico con la intención de invitarla a salir.

A medida que compartían momentos, su vínculo creció, culminando en una propuesta de matrimonio por parte del deportista de remo. El amor que habían cultivado se consolidó en 2011, cuando contrajeron nupcias en la ciudad de Trujillo, sellando así su unión en un hermoso capítulo de sus vidas.