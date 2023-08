Robotina reveló por qué terminó con tiktoker Miguelito: “Estaba tomado y no dejaba que me fuera”

Robotika habla de su relación con influencer Miguelito. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. La venezolana Karelys Molina, mejor conocida como ‘Robotina’ decidió salir al frente para declarar sobre el fin de su relación con el influencer Miguelito Perú. Como se sabe, la parejita se mostraba muy enamorada, pero de momento a otro sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación mediante rede sociales.

Según la modelo, fueron las actitudes agresivas del influencer las que la llevaron a dar marcha atrás en su compromiso, ya que se sintió incapaz de continuar debido a ello y se lo hizo presente. Sin embargo, Karelys revela que el momento decisivo fue cuando acordaron reunirse después de su presentación en el circo de Alfredo Benavides, pero se encontró con el influencer visiblemente ebrio, lo que fue ‘la gota que colmó el vaso y la hizo reconsiderar completamente de la relación.

“Yo estaba llegando del circo y él me estaba esperando para hablar, ya habíamos quedado, él estaba tomado y yo le reclamé, pero estaba en negación total de que yo me fuera. No me dejaba ir, no esperé para nada esa reacción, yo lo veía tranquilo, no sé qué le pasó, quizá le chocó un poco el alcohol. Tiró la lata, sus lentes también, no quería llegar a más, por más que lo quiera, tenía que ponerme a mí misma primero”, dijo Robotina para las cámaras de Magaly TV La Firme en su edición del 2 de agosto.

Eso no quedó ahí, pues Robotina también fue invitada para conversar con Magaly, y expresó que su decisión fue firme al notar la agresividad del influencer, a pesar de que no sufrió daño físico. La venezolana afirmó que era mejor alejarse de él por su propia seguridad y bienestar. “Me agarró y no me quería soltar”, sostuvo Robotina asustada de lo vivido.

Asimismo, la actriz cómica también enfatizó nuevamente que al tiktoker no le gustaba que se involucrara en el mundo del espectáculo, una pasión que ella no estaba dispuesta a abandonar. “No estaba de acuerdo en el mundo de la tele, no quería que yo participe en algunos programas, incluso me dijo que no baile cierto tipo de cosas con chicos y si me invitaban a un reality de baile, ósea, yo no podía ir”, fueron las declaraciones de la joven.

“Él me conoció en este mundo, donde disfruto bailar y actuar”, puntualizó la modelo. “De repente fue muy rápido, soy muy enamoradiza, puedo estar sonriendo pero me duele. Yo incluso lo llevé a la casa de mi familia, lo llevé a Chimbote, pero él no me presentó a su familia, a nadie, creo que no me veía muy bien”, agregó Karelys un poco sentida por todo lo que pasó.

‘Miguelito’ no quería que Robotina trabaje con Alfredo Benavides

Por otro lado, en una entrevista con Magaly Medina, Karelys Molina rompió su silencio y reveló que ‘Miguelito Perú’ había intentado ejercer un control excesivo en su relación, llegando al punto de oponerse firmemente a que ella aceptara trabajar en el circo con el cómico Alfredo Benavides.

“Una relación debe ser sana, debe ser un equipo, no es posible que si no aceptamos o accedemos a una segunda oportunidad, ¿somos malas? No me parece”, manifestó.

Sin embargo, la venezolana confesó que Miguelito la habría agredido, ya que reveló que el ‘desliz’ del tiktoker pasó durante una pelea. “No es algo que debemos aguantar la mujeres, él sabe lo que ha hecho. Estábamos en medio de una discusión, hablando y pasó el desliz”, manifestó.