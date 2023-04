Quién es Miguelito Perú, el tiktoker que fue captado saliendo de un hotel con Robotina

Miguelito Perú es un famoso tiktoker que tiene más de 3 millones de seguidores.

Karelys Molina busca darse una nueva oportunidad en el amor tras el mal momento que vivió al lado de Robotín, quien le fue infiel con una compañera de trabajo. Desde que se separaron, la popular Robotina se ha dedicado a realizar colaboraciones en TikTok.

De acuerdo a lo que reveló la misma Karelys, ella le envió un mensaje a este influencer para que puedan grabar algunos videos juntos, él la aceptó y desde ese momento empezaron a salir juntos.

Robotina señaló que le gustó este joven debido al trato que tuvo con ella, algo de lo que no había gozado cuando tenía una relación sentimental con Robotín.

“Es un chico tranquilo, es humilde, tiene buenas vibras. Me gusta porque es amable, tiene cosas muy buenas que me gusta de él. Me trata muy bien, es lindo y atento, detallista, totalmente distinto”, precisó.

Cabe mencionar que el programa ‘Magaly TV La Firme’ dio a conocer que ambos jóvenes fueron captados saliendo de un hotel. Ella para evitar ser grabada, sale corriendo de este lugar e ingresa de manera inmediata al taxi que la esperaba afuera.

¿Quién es Miguelito Perú?

El verdadero nombre de este joven es Miguel Alessandro Ávalos y cuenta con más de 3 millones de seguidores en TikTok. Su contenido es sobre humor y baile, lo cual ha cautivado a sus seguidores.

Asimismo, en su cuenta oficial de Instagram, revela que cuenta con una carrera profesional. Ingeniería Industrial es la carrera que estudió, aunque no la ejerce por dedicarse a las redes sociales.

A lo largo de estos años, no solo ha grabado contenido para TikTok, sino que también ha colaborado con diferentes marcas peruanas.

¿Qué dijo sobre su ampay con Robotina?

Durante una transmisión en vivo que realizó en TikTok, sus seguidores no pudieron evitar consultarle sobre su ampay con Robotina, a lo que afirmó que de momento se encuentran conociendo, aunque no descartó en un futuro iniciar una relación con ella.

“Gracias, quién sabe gente, por el momento solo nos estamos conociendo. Ya estamos adultos, ¿No? Ya somos adultos”, fue el comentario que dio a uno de sus seguidores.