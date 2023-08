Reimond Manco señaló que Alianza Lima no vendió a Bryan Reyna a Gremio porque “tiene miedo que se le vaya el título”

El exfutbolista se refirió al motivo por el cual el club 'blanquiazul' no deja salir al extremo rumbo a Gremio de Brasil. (Video: Cojo y Manco)

El libro de pases de la Liga 1 cerró el jueves 13 de julio. Sin embargo, en los últimos días Alianza Lima recibió una oferta de un millón 400 mil dólares por Bryan Reyna de parte de Gremio de Porto Alegre. Empero, fue rechazada, por lo que el jugador se quedará a cumplir su contrato que vence a finales del 2025. Hubo opiniones divididas al respecto, aunque para Reimond Manco, el miedo invadió al club ‘blanquiazul’ para evitar que el extremo saliera.

Todo empezó cuando el periodista Horacio Zimmermann indicó los motivos por los cuales el futbolista peruano está poco valorado en el extranjero. “El torneo no es la variable principal que determina tu costo porque no es bueno, la competencia es baja, igual que los resultados internacionales. Lo que realmente valoriza al futbolista peruano ha sido la selección y lo que le puede dar un mayor valor a Bryan Reyna o la Copa Libertadores, que ya vimos que no le fue bien a Alianza ni al jugador”, dijo en primera instancia en el programa digital Cojo y Manco.

De la misma manera, aseguró que solo le quedaría buscar un aumento en su cotización con los partidos de Eliminatorias con la selección peruana, pero al mismo tiempo, esto tendría una contraparte.

“Los seis partidos que tiene Perú este año son fundamentales si es que se quiere esperar una mejor valorización de Bryan Reyna. Te la juegas porque en este contexto que no quiere dejar salir al futbolista y va a estar descontento con la dirigencia. Ahora, de repente llega fin de año, no jugó con la selección porque Flores en la ‘U’ le fue bien o Reynoso cambió de sistema, pueden pasar mil cosas. Si pasa eso, su valor puede bajar”, comentó.

Bryan Reyna ha sido un asiduo en las convocatorias del técnico Juan Reynoso para la ‘bicolor’. En la última gira en Asia pudo convertirle a Corea del Sur en el triunfo por la mínima diferencia. Y de seguir en ese nivel se prevé que sea llamado para los encuentros del proceso clasificatorio de este año contra Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela.

Factor Luis Suárez

Ahora, el hecho de llegar a Gremio de Porto Alegre era una oportunidad valiosa, sobre todo porque el uruguayo Luis Suárez jugará ahí hasta finales de este año. Justamente, el periodista vislumbró esta chance. “Hoy Gremio es foco en el mundo porque tiene a Luis Suárez. Imagina que el uruguayo haga gol y Reyna lo asiste o hace una gran jugada... Esa oportunidad solo la tendrá ahora, no sé si Gremio lo va a esperar”, señaló.

Alianza Lima y el motivo para retener a Bryan Reyna

Ahí fue cuando Reimond Manco reveló la razón por la que Alianza Lima no vendió a Bryan Reyna al conjunto brasileño. “Supongamos que la oferta sigue a fin de año y Alianza sale campeón. ¿No lo vende? Claro que sí. Ahorita no porque no quiere venderlo. Tiene miedo que se le vaya el título de las manos, de no campeonar a fin de año y que la gente les diga ‘por vender a Reyna perdimos el título’”, expresó.

Por su parte, Horacio Zimmermann le hizo una pregunta. “¿Miedo a cag...?”. A lo que el ‘Rei’ respondió de la siguiente manera: “Sí, de la directiva de Alianza. Está jugándose el Clausura y no le va muy bien”.

En efecto, Alianza Lima tiene el Apertura ganado y, prácticamente, el boleto en la final de la Liga 1. Sin embargo, en el Torneo Clausura se ubica en el noveno lugar con nueve unidades, a cinco del trío de líderes (Sporting Cristal, Melgar y Universitario). Además, el exjugador de Academia Cantolao es el futbolista diferencial por el extremo izquierdo con su juego pícaro, veloz y descaro en el campo. En la presente campaña acumula tres goles y una asistencia en 22 partidos.