Greissy Ortega confirma su embarazo y solicita nuevamente a Magaly Medina su ayuda con los pasajes: “Estoy con riesgo, por eso los llamo”

Greissy Ulloa confiesa que está embarazada y le pide a Magaly Medina regresar al Perú | Magaly TV: La Firme

Lo Vuelve a hacer. En la edición del 2 de agosto de Magaly TV La Firme, mostró un informe sobre la colombiana Greissy Ortega sobre la confirmación de su embarazo y le pide a la producción de Magaly Medina que la vuelvan a apoyar con los pasajes de regreso al Perú. Según la hermana de Milena Zárate, no la estaría pasando bien en los Estados Unidos y tendría estado de gestación en riesgo.

Te puede interesar: Magaly TV La Firme: Magaly Medina recordó los mejores ‘ampays’ en lo que va de 2023

La madre de familia le pidió una vez más a la producción de la ‘Urraca’ que le regale boletos para ella y sus tres hijos para volver, algo que la periodista advirtió que no lo volvería hacer. Como se sabe, la figura de ATV hizo varias conexiones con distintos conocidos para lograr la ayuda para Greissy, pues la joven madre solicitó ayuda para retornar a Lima junto a sus hijos. Sin embargo, pese a que la producción consiguió los pasajes de regreso a nuestro país, ella no subió al avión.

Medina no soportó y le advirtió que los pasajes con la empresaria ya los había perdido y que hasta ya conversó con ellos tras las presuntas mentiras de la joven. Eso sí, dejó en claro que era la última vez que le veía la cara. “Tú piensas que acá en el Perú todos nos chupamos el dedo. A mí me agarras de tonta solo una vez, pero mírame bien Greissy Ortega, a mí no me vuelves a manipular y yo no te vuelvo a creer. De nosotros ayuda no vas a tener. Anda búscate a otros tontos que te paguen el pasaje”, dijo en esa ocasión Magaly indignada.

Greissy Ortega le ofrece disculpas a Magaly Medina. (Captura)

“Quiero avisarte que esos pasajes ya los perdiste. Ella estaba intentando de que se los volvieran a dar, pero ya hablamos con el empresario, que ha perdido un montón de plata y eso no será posible”, sentenció la periodista, dejando en claro que si vuelve a nuestro país será con su dinero o con el de su esposo. Ahora la modelo pide de favor que la vuelvan a ayudar, ya que confirma su cuarto embarazo.

Te puede interesar: Samahara Lobatón revela que mantuvo a Youna: “Hasta no estando conmigo, me vives”

“Sí (estoy embarazada), pero estoy con superriesgo, es por eso que ese día también los llamé”, dijo en un inicio la modelo colombiana en comunicación con la producción de Magaly TV La Firme. La hermana de Milena Zárate confesó los meses que tiene de gestación. “Debo tener menos de un mes, porque yo me hice la prueba incluso dos días antes de que discuta con Ítalo, ahí es donde yo me entero”, acotó sobre ese importante suceso para la joven madre de familia.

Según Greissy Ortega estaría muy mal de salud (con problemas de anemia)y que por eso se vuelve a comunicar con la gente de Magaly Medina para invocar de su ayuda. “Estoy con anemia, se me nubla la visión en la calle. Ya por eso ni salgo a la calle. Estoy con la depresión, no quiero comer. Le digo a Dios si voy a vivir, ya que sea lo que Dios quiera”.

¿Qué respondió Magaly Medina ante pedido de Greissy Ortega?

Ante ello, Magaly Medina decidió responderle a la modelo Greissy Ortega escuetamente tildándola de mentirosa y que nada de lo que ella diga será validado por su producción, pues ya le falló en una oportunidad.

Te puede interesar: Miss Teen América, Fernanda Alvino, llegó al set de Magaly TV La Firme

“‘En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso’ y nosotros aquí ya no confiamos en la palabra de Greissy. Así que, no nos asombraría que luego dijera que fue falsa alarma, que se equivocó que tuvo una pérdida, pero nada de lo que ella diga de verdad le podemos creer al 100%. Yo pongo en duda eso que nos ha dicho, pero mejor pasemos a otra nota”, sostuvo la periodista.