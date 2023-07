Magaly Medina lamentó supuesto nuevo embarazo de Greissy Ortega

Magaly Medina se mostró sorprendida de supuesto nuevo embarazo de Greissy Ortega. (Composición: Infobae)

La periodista Magaly Medina se pronunció en la última edición de su programa Magaly Tv La Firme del 20 de julio, sobre el supuesto nuevo embarazo de Greissy Ortega. Como se sabe, la joven colombiana sorprendió con sus declaraciones para el programa ‘Dilo fuerte’, conducido por Lady Guillén, dejando entrever que tenía un ‘tema bonito’ que compartir, pero que no lo haría por ahora, sino en un mejor momento.

Todo empezó a raíz de la consulta de la conductora de ‘Dilo Fuerte’ hacia Greissy. “Hablaba contigo desde hace un momento de un tema que es importante para ti, solo tú tienes el derecho de contarlo, es tu vida, tu tema bonito, porque siempre será bonito. Tú y yo sabemos que de qué hablamos y espero que esta situación pueda transformar tu vida, lo que habrían hecho tus tres hijos contigo también, en cada etapa”, sostuvo la abogada de profesión, esperando que la hermana de Milena Zárate anuncie la noticia.

La respuesta de la colombiana no se hizo esperar y dejó entrever que la conductora ya conoce del tema, pero que primero va a lograr recuperarse emocionalmente para dar el siguiente paso. “Quiero recuperarme emocionalmente y de salud, me he adelgazado por cuestiones de cosas que no voy a decir”, fue la respuesta de la joven sin confirmar el embarazo.

Ante la respuesta de Ortega, Lady Guillen insistió. “¿Me puedes decir que es algo hermoso para ti?, consultó la figura de Panamericana Televisión; a lo que Ortega le dijo que lo que pasa es algo hermoso para las mujeres.

“Para toda mujer es algo bonito, es primero Dios es el que sabe y primero es mi salud, es estar bien, recuperarme porque siento que las fuerzas me ganan”, fue la respuesta escueta de la colombiana, quien radica en los Estados Unidos junto a sus tres hijos y su esposo Ítalo Villaseca.

Magaly Medina habla de Greyssi y su supuesto embarazo. Magaly TV La Firme/ ATV

¿Qué dijo Magaly Medina sobre supuesto embarazo de Greissy Ortega?

Ante ello, Magaly Medina expresó su descontento hacia la modelo Greissy Ortega por la decisión de embarazarse por cuarta vez de Ítalo Villaseca, quien en estos días fue denunciado públicamente por la joven madre de haberla supuestamente agredido, física y psicológicamente. Recordemos que, la modelo hizo llamado de auxilio al programa de Magaly TV La Firme para regresar a Perú.

“Pobre bebé. Si tú eres una mujer responsable, con todos los problemas, con un golpeador al lado, porque tú no eres una ignorante. No naciste ayer, tienen los conocimientos por las redes sociales. En esas circunstancias, ¿vas a querer traer otro hijo al mundo cuando no tienes cómo criar ni cómo cuidar a tres?”, fueron las primeras declaraciones de la periodista.

Greissy Ortega estaría embarazada. Magaly Medina/ ATV

Juan Carlos Ulloa reaparece y desmiente versión de Greissy Ortega

Por otro lado, Juan Carlos Ulloa, mejor conocido como el parcero reapareció para las pantallas de televisión y se entrevistó con Magaly Medina. Ambos hablaron largo y tendido sobre los rumores de embarazo de su hermana Greissy Ortega. Sin embargo, el colombiano desmintió esa posible versión por ahora y más bien resaltó que la joven debería trabajar.

“A ella no le gusta trabajar, anda pendiente de sus 80 mil seguidores. Vive de esa historia en su mente. Y que no se les haga extraño si de pronto se embarace o diga que está embarazada. No me interesa si quiere ser como el cuy. Sí quiere seguir manteniendo hijos, allá ella. En Estados Unidos, un niño le puede pedir a sus padres hasta los 21 años”, aseveró el hermano de Milena Zárate.