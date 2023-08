Samahara Lobatón y su reacción luego de ser acusada de infiel por Youna: “Me lo negó y me cegué”

Youna contó cómo reaccionó Samahara Lobatón cuando la acusó de ser Infiel. Magaly TV: La Firme. ATV.

Youna está dispuesto a demostrar que Samahara Lobatón le fue infiel cuando vivían en Estados Unidos y por eso ha mostrado diferentes mensajes que se intercambiaron su expareja y una amiga donde le contaba la salida que había tenido con el futbolista Yordy Reina.

El barbero ha venido mostrando mensajes que no dejarían bien parada a la hija de Melissa Klug. En primer momento, Youna compartió imágenes donde se podía leer los mensajes que la influencer le había escrito a una amiga cercana cuando vivía en Florida a la producción de Amor y Fuego.

El joven da a conocer las conversaciones que Samahara Lobatón tuvo con su amiga una noche que fue de fiesta, en el que le confiesa que se encontró con Yordy Reyna y que se fueron juntos para pasar la noche.

“En otra conversación, ella le dice a su amiga que se encontró en la fiesta a Yordy Reyna, además su amiga le pide que tenga cuidado para que no les tomen fotos juntos. Ella también le confirma a su amiga que esa noche durmió con él”, indicó.

Youna acusa a Samahara Lobatón de serle infiel.

Youna admitió que le revisó el celular a Samahara Lobatón

Y en la noche del 1 de julio, en el programa de Magaly Medina, Youna se reafirmó en su posición al contar con lujo de detalles como había sido aquel episodio en que encaró a Samahara y cómo ella se lo negó completamente.

El joven chalaco le confesó a la periodista de espectáculos que ya venía sospechando que algo estaba sucediendo con Samahara porque su relación ya no era la misma. Indicó que no le contestaba el teléfono y lo trataba mal.

Luego de que Samahara lo terminó porque le confesó que ya no lo amaba, Youna viajó hasta Florida para tratar de recuperarla, pero no podía salir de su cabeza que una tercera persona había aparecido en sus vidas, por ese motivo decide revisar el celular de la influencer, comprobando todas sus sospechas.

“Sabía que algo pasada, intenté indagar y saber qué pasaba... ella lo ha negado por todos lados y también me lo negó... Me decía que no había pasado nada”, explicó el padre.

Y luego de ello, comentó que le dejo perplejo la actitud que exparticipante de Combate demostró luego de que ser encarada, ya que no le tomó importancia y le pidió que la acompañara a tomar desayuno porque ya se iba al aeropuerto.

“Yo le dije, ¿oye te he encontrado esto y quieres ir a tomar desayuno?, y me di cuenta de que su actitud no fue arreglar algo, sino que fue decir que eso no había pasado y que estaba loco”, detalló.

Ante ello, Magaly Medina le consultó por qué, después de comprobar que le era infiel, seguía pidiéndole que regrese con él. Youna atinó a decir que más pudo el amor que sentía por ella y la idea de no quebrar su familia, además que no quería que lo alejen de su hija.

“Me cegué y no quería que se vaya de mi vida... quizás fue un error e intenté cegarme de alguna manera... “, explicó.

Por otro lado, comentó que ya entendió que Samahara Lobatón está haciendo su vida con otra persona, pero lo que no está de acuerdo y por eso le reclama es que no fuerce la convivencia entre su pequeña y su nueva pareja porque no está seguro de los valores y la conducta de Bryan Torres.

“El dolor se pasa de un día para otro, cuando ves tantas imágenes donde ella está rehaciendo su vida y obviamente tú ya no tienes por qué seguir ahí. Ella está haciendo su vida, y yo también estoy feliz. Es un proceso largo que he pasado, cuesta pararte de tu cama y decir voy a seguir con mi vida. Me costó bastante y ahora que puedo hacerlo, me siento bien y no hay vuelta a atrás”, puntualizó.

Samahara Lobatón confesó que no amaba a Youna hace más de un año

La hija de Abel Lobatón reveló en el programa de Magaly Medina que su relación con Youna venía deteriorada desde hace más de un año. La influencer comentó que su relación era muy tóxica que impedía que sea feliz y por ese motivo decidió regresar al Perú en compañía de su niña para comenzar desde cero.

Magaly Medina le consultó desde cuando había dejado de amar a Youna y ella contestó que eso había sucedido hace más de un año.

“Él se dedicó a desgastar mi relación. Yo, lo amaba como no tienen idea, quería luchar por él y por mi hija, deje todo acá por él, no lo valoró y no supo ser un hombre”, expresó en un inicio.

Samahara Lobatón confesó que dejó de amar a Youna desde hace un año. Magaly TV: La Firme. ATV.

Por otro lado, comentó que cuando viajó a Estados Unidos su relación estaba resquebrajada, pero estaba haciendo un último intento por mantener una familia unida y por su niña.

“Ya no había nada que hacer nada, yo no sentía nada por él y cada vez era más... llegó a un punto que lo miré a la cara y le dije; ‘Ya no te amo, necesito irme porque solamente me estoy haciendo daño a mí y a mi hija al quedarme contigo. Ya no te amo, ya no quiero estar contigo”, manifestó.

Comentó que cuando vivían juntos en Nueva York y Youna quiso poner de su parte para mejorar la situación entre ellos, fue demasiado tarde. Agregó que cuando ella se fue a Florida, Youna se comunicaba constantemente con su niña, pero luego de llegar al Perú esa comunicación desapareció.