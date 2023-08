Samahara Lobatón confesó que dejó de amar a Youna desde hace un año: “No valoró todo lo que le di”

Samahara Lobatón y el padre de su hija, Youna se encuentran en pie de guerra. Esto luego de que la influencer difundiera varios audios en televisión nacional, en donde el barbero la amenazaba y agrede verbalmente, tildándola de una mala madre.

Ante ello, la hija de Melissa Klug acudió al set de Magaly Medina, la noche del 31 de julio, para contar el comportamiento agresivo que ha demostrado en las últimas semanas su expareja con ella.

Samahara Lobatón acusó a Yonathan Horna más conocido como Youna de no comunicarse con su hija, depositar menos de la mitad de la pensión de alimentos que habían acordado e insultarla por mensajes de Whastapp.

Pero llamó la atención que la hija de Abel Lobatón revelara que su relación con Youna venía deteriorada desde hace más de un año. La influencer comentó que su relación era muy tóxica que impedía que sea feliz y por ese motivo dicidió, regresar al Perú en compañía de su niña para comenzar desde cero.

Magaly Medina le consultó desde cuando había dejado de amar a Youna y ella contestó que eso había sucedido hace más de un año.

“Él se dedicó a desgastar mi relación. Yo, lo amaba como no tienen idea, quería luchar por él y por mi hija, deje todo acá por él, no lo valoró y no supo ser un hombre”, expresó en un inicio.

Por otro lado, comentó que cuando viajó a Estados Unidos su relación estaba resquebrajada, pero estaba haciendo un último intento por mantener una familia unida y por su niña. “Ya no había nada que hacer nada, yo no sentía nada por él y cada vez era más... llegó a un punto que lo miré a la cara y le dije; ‘Ya no te amo, necesito irme porque solamente me estoy haciendo daño a mí y a mi hija al quedarme contigo. Ya no te amo, ya no quiero estar contigo”, manifestó.

Comentó que cuando vivían juntos en Nueva York y Youna quiso poner de su parte para mejorar la situación entre ellos, fue demasiado tarde. Agregó que cuando ella se fue a Florida, Youna se comunicaba constantemente con su niña, pero luego de llegar al Perú la comunicación desapareció.

Además de reducir la pensión de 550 a 350 dólares, monto en el que no habían quedado cuando vivían juntos en la Tierra del Tío Sam. Asimismo, indicó que el barbero manipulaba a su menor hija y le hacía comentarios incorrectos con respecto a su saliente, Bryan Torres.

Después de todo esto, Samahara se cansó de pedirle que llame a su niña y por eso decidió negarle las llamadas con la menor, enervando aún más a Youna.

Samahara Lobatón confesó que no ama a Youna desde hace más de un año. Instagram.

Magaly Mediana criticó la actitud de Youna Horna

Samahara Lobatón comentó en el programa de espectáculos que el barbero cambió drásticamente con ella desde que se difundió su ampay con Bryan Torres. Luego de ello, la calificó de mala madre y de impedirle la comunicación con su niña.

Al respecto, la conductora Magaly Medina no dudó en criticar a Youna por el contenido de los audios. Comentó que el joven no ha trabajado en aceptar que ya no está con Samahara Lobatón y que lo único que los une es un lazo de padres.

“Yo creo que Youna no puede soportar todavía, no ha trabajado el dolor ante la pérdida de la persona que consideraba el amor de su vida y que según él quería hacer una familia para siempre. Eso solo existe en las telenovelas, pero no siempre terminan con un ‘felices para siempre’”, fue el comentario de la periodista.

Samahara Lobatón: “Siempre he sido, la que mantenía a mi hija”

La influencer confesó por primera vez que era ella la que cubría los gastos en su casa cuando vivían juntos en Perú. Y que mantenía al barbero para mantener siempre la tranquilidad de un hogar. “No te bastó con que te mantenga todos estos años y hasta no estando conmigo , me vives”, fue lo que escribió la joven en uno de sus mensajes.

Según la modelo, tuvo que callar por el bienestar de su hija. “Llega un punto en donde le digo, no me quiere pasar nada, no me pases. Porque siempre he sido yo la que ha mantenido a mi hija realmente”, fue la respuesta que le dio a la figura de ATV tras aceptar que mantuvo todo este tiempo al padre de su hija. “Quería a mi hija feliz, era más mi idea de que mi hija crezca en una familia”, contó.