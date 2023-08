Youna afirma que Samahara Lobatón le fue infiel con Yordy Reyna y muestra sus pruebas. | Amor y Fuego.

Cansada de los constantes maltratos psicológicos de Youna, Samahara Lobatón decidió sacar su caso al frente en ‘Magaly Tv La Firme’. La segunda hija de Melissa Klug afirmó que el padre de su hija la insultaba constantemente, además de no cumplir con la manutención de su pequeña.

“Él está así desde antes que yo me venga a Lima. Me decía desde la A a la Z, yo he tenido que soportar su maltrato psicológico. Él no le contesta el teléfono a mi hija, pero sí tiene para llamarme, para escribirme. Ver a dónde estoy a las 5 de la mañana”, comentó.

A raíz de esta grave acusación, Youna salió a contar su verdad en ‘Amor y Fuego’. Para empezar, el barbero no negó ser el protagonista de los agresivos audios que mostró Samahara Lobatón, por lo que se disculpó con ella.

Sin embargo, él negó ser un mal padre, además de haber sido mantenido por ella durante los últimos años. Sobre la manutención de su pequeña, Youna aclaró que siempre intentó darle una pensión a la influencer, aunque sea algo pequeño, de acuerdo a sus posibilidades.

Reveló infidelidad

Ahora, para desenmascarar a la exintegrante de ‘Combate’, el barbero le pasó unos chats a Rodrigo González y Gigi Mitre, donde se puede observar una discusión que ellos tuvieron a inicios de año, en el que Youna le reclama por haberse ido a una fiesta.

“Ella se va a una fiesta, yo le reclamo porque se fue y no me avisó, entonces yo le digo que cómo es posible si ella me dijo que estaba durmiendo, ella me responde que solo fue una hora y que fue acompañando a su amiga”, comentó en un primer momento.

Posteriormente, el joven da a conocer las conversaciones que Samahara Lobatón tuvo con su amiga esa noche que fue de fiesta, en el que le confiesa que se encontró con Yordy Reyna y que se fueron juntos para pasar la noche.

Samahara Lobatón confesó que no ama a Youna desde hace más de un año. Instagram.

“En otra conversación, ella le dice a su amiga que se encontró en la fiesta a Yordy Reyna, además su amiga le pide que tenga cuidado para que no les tomen fotos juntos. Ella también le confirma a su amiga que esa noche durmió con él”, indicó.

Asimismo, Youna comenta que la conversación que tuvo la influencer con su amiga es bastante explícita, por lo que no desea recordar las palabras que ellas intercambiaron cuando ellas hablaron sobre el futbolista que juega actualmente en Estados Unidos.

Explica por qué la tilda de mala madre

Finalmente, el barbero intentó demostrar con pruebas por qué llamaba mala madre a su expareja. Para ello, él volvió a mostrar las conversaciones que la influencer tuvo con una de sus amigas, en el que le decía que al primer problema que tuviera con él en Estados Unidos, ella viajaría para estar al lado de Yordy Reyna.

“Dice que se va seis meses (a Estados Unidos), pero que a la primera que tenga una discusión conmigo se va con él (Yordy Reyna)”, precisó. “Me iba a dejar a mi hija, qué excelente madre”, añadió.