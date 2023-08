Marisol se reconcilió con su hijo York, luego de echarlo de su casa: “Quiero que seas el mejor padre”

Marisol se reconcilió con su hijo, luego de echarlo de su casa | Instagram

Marisol, la popular ‘Faraona de la Cumbia’, acaparó portadas con unas recientes declaraciones sobre su hijo York, con quien hace poco reveló que no tenía una muy buena relación. Y es que todo comenzó cuando en el programa ‘Mande quien Mande’ la cantante comentó que no estaba en un buen momento familiar con su hijo pues le había roto el corazón y ella tuvo una reacción muy radical con él.

“No estoy en un buen momento familiar, no estoy bien como mamá con él (su hijo). Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, ellos toman sus decisiones en el camino y a veces, sin querer, te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor (…). Yo soy una persona muy radical. Si a mí me fallas, para mí se acabó”, comentó en aquel entonces desatando una serie de rumores. Sin embargo, tiempo después se supo que el disgusto se debió a que su hijo se convertirá en padre, una noticia que no recibió la mejor manera y desgastó su relación.

Tras todo este escándalo, la cantante y su hijo parecen haber limado asperezas y por fin han retomado su cercanía, como siempre la habían tenido. Por ello, la artista no dudó en hacer este reencuentro público junto a todos sus seguidores durante su concierto por los 20 de años de trayectoria.

Ya en el escenario, Marisol llamó al centro a sus dos hijos y les dedicó unas palabras. La atención especial se la llevó York, con quien tenía asperezas por limar. Al tenerlo a su lado, la cantante no dudó en desearle lo mejor en su nueva etapa como padre de familia.

Marisol se reconcilió con su hijo York.

“Si he sido dura contigo, tú sabes que quiero que tú seas el mejor padre del mundo, el mejor esposo del mundo. Muchas gracias son mis hijos”, señaló la ‘Faraona’ ante los aplausos del público.

Como era de esperarse, York no dudó ni un segundo y de inmediato abrazó a su madre, le dio un tierno beso y ella se echó a llorar. Seguido, los hijos de Marisol se fueron del escenario para seguir con sus funciones, pues ambos son parte de su staff.

Allí, la cantante retomó el micrófono y en medio de su llanto, recalcó que pudo ser dura con su hijo, pero siente que todo valió la pena y ahora la situación está mucho mejor que antes. “A veces hay que ser en la vida un poquito duros, pero es bueno la verdad que es bueno. Hoy las cosas han cambiado, valió la pena”, finalizó.

Marisol se reconcilió con su hijo York.

Marisol echó de su casa a su hijo York

Hace unas semanas, la artista fue invitada al programa de entrevistas de Verónica Linares en YouTube. Allí, Marisol contó diversos detalles desconocidos de su vida privada y se refirió a las palabras que tuvo en ‘Mande quien Mande’.

La cumbiambera reveló la razón por la que su hijo mayor la había decepcionado. Según relató, todo se debió a que él había embarazado a su novia y la noticia no fue de su agrado. “Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, comentó.

Además, mencionó que lo que le molestaba era que no haya podido terminar su maestría y con la llegada de un bebé consideraba que había truncado un poco sus sueños. Por esta razón, prefirió dejarlo fuera de casa para que aprenda a valerse por sí mismo y cuidar así de su familia.

Marisol reveló que botó a su hijo de la casa.

“Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, sentenció.