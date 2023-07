Marisol reveló la razón por la que decidió botar a su hijo de su casa: “Él tiene que aprender”. | YouTube.

Hace unos meses, Marisol sorprendió a los conductores de ‘Mande quien mande’ al señalar que se encontraba atravesando una crisis familiar. Aunque en aquella ocasión no quiso dar detalles de este problema, solo atinó a decir que estaba profundamente decepcionada de su hijo.

“No estoy en un buen momento familiar, no estoy bien como mamá con él (su hijo). Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, ellos toman sus decisiones en el camino y a veces, sin querer, te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor (…). Yo soy una persona muy radical. Si a mí me fallas, para mí se acabó”, dijo en el programa de América Televisión.

Las revelaciones de la cantante causaron sorpresa entre sus seguidores, por lo que de inmediato empezaron a atacar al hijo de Marisol en redes sociales. Asimismo, York Núñez, tuvo que cerrar sus plataformas digitales ante la ola de críticas que recibió en ese momento.

Ahora, Marisol decidió abrir su corazón y en una entrevista con Verónica Linares se animó a revelar la razón por la que se decepcionó de su hijo. De acuerdo a la cumbiambera, se molestó con él porque embarazó a su novia, truncando sus planes profesionales.

Marisol estuvo de gira con su hijo por Estados Unidos.

“Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, reveló.

Asimismo, la cantante de cumbia relató que siempre le había advertido a su hijo que primero tenía que terminar su maestría, por lo que al enterarse de que se convertiría en padre, decidió echarlo de su casa, pues ahora debía de hacerse responsable de su propia familia.

“Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, expresó.

Marisol se decepcionó de su hijo.

En otro momento, Marisol indicó que ya han pasado varios meses desde este suceso, sabe que su primer nieto será un hombre, pero no se siente muy entusiasmada de conocerlo, incluso cuando se lo presenten, quiere que su hijo solo vaya con el bebé, pues no quiere ver a la pareja de su ex engreído.

Además, la cumbiambera explicó que botó a su hijo de la casa para que se haga responsable y no piense que puede embarazar a cualquier mujer. En otro lado, comentó que su progenitor sigue trabajando al lado de ella como ingeniero de sonido de sus conciertos, aunque admitió que hay cierta herida entre ambos.

¿Quién es York Núñez?

York Núñez Ramírez es el hijo de George Núñez y Marisol Ramírez Vásquez. Este joven tiene 26 años y desde pequeño ha mostrado interés por la música, por lo que cuando cumplió la mayoría de edad se mudó a Bogotá para estudiar Producción de Audio en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor.

De acuerdo a sus redes sociales, él ha tenido diferentes trabajos con agrupaciones peruanas a lo largo de los años. Fue guitarrista en Agua Bella, luego hizo de sonidista en las orquestas Salsa Bella y Tony Rosado e Internacional Pacífico.

En la actualidad se desempeña como ingeniero de sonido de Marisol y La Magia Del Norte, además de ser dueño del estudio de grabación Fara Records, en Chiclayo. Además, sobre su situación sentimental, lo último que se supo es que tenía un romance con la cantante Elita Echegaray Rubio, del Grupo Lérida.