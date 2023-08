Nicola Porcella: ¿Cuánto se llevaría si se corona ganador de ‘La Casa de los Famosos México’?

Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista de 'La Casa de los Famosos' . El 5

Pensó que sería eliminado en la primera semana y ahora Nicola Porcella está a punto de ganar ‘La Casa de Los Famosos’, reality de convivencia mexicano. En la emisión del domingo 30 de julio, el modelo peruano logró llegar a la gran final, luego de encontrar el boleto dorado en una de las 30 cajas que se le entregaron a los concursantes al azar.

El excompetidor de ‘Esto es Guerra’ se enfrentó con Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Mariana ‘Barby’ Juárez, Emilio Osorio y Wendy Guevara—con quien se presume tiene más que una simple amistad—por el ansiado ticket ‘finalista’. Después de cinco rondas, Nicola escogió la caja número 1 y se dio con la sorpresa que allí se encontraba su pase a la etapa final del reality.

“Mucha gente dudó de mí, que vine por gusto, que por qué sueño por ganar. Este es un primer paso. Hijito, para ti. Y esto también es de mi equipo, de Sergio, de Poncho, de Wendy, de Emilio y de Apio, es de todos. Gracias a ellos estoy aquí. Gracias México. Esto es para Perú, para México y para toda la gente que me sigue. Lo vamos logrando de a poquitos”, mencionó Nicola Porcella, emocionado por su avance.

Nicola Porcella es el primer finalista de 'La Casa de los Famosos México'. El 5

¿Cuál es el premio de ‘La Casa de los Famosos’ México 2023?

La celebridad que logre ganar ‘La Casa de los Famosos’ será premiado con 4 millones de pesos, que equivale a 238 mil dólares. En caso Nicola Porcella sea el vencedor de la primera temporada del reality de convivencia mexicano, se llevaría a casa más de 800 mil soles.

Nicola Porcella está a un paso de ganar cerca de 1 millón de soles.

¿Qué haría Nicola Porcella con el dinero?

En las primeras emisiones de ‘La Casa de los Famosos’, Nicola Porcella contó qué haría en caso de ganar el concurso mexicano. Según le dijo a sus compañeras, le gustaría que su hijo Adriano se mude con él a México y que su madre no se preocupe más por su situación económica. Se sabe que le entregó “todos los ahorros de su vida”, luego que el modelo se quedara sin trabajo en Perú.

“Si es que gano, le mando (a mi mamá) una plata mensual y me traigo a mi hijo por fin acá. Busco qué hacer con esa plata, reinvertirla y le pago a mi mamá, que tenga sus ahorros y los guarde. Ella no duerme porque me dice que no tiene ahorros porque me los dio a mí”, destacó.

Nicola Porcella revela que haría si gana el premio del reality mexicano. 'La Casa de los Famosos' / El 5

Seguido a ello, Nicola Porcella resaltó que tiene pensado en vender su departamento en Perú para alquilar otro a México, donde viviría su hijo y la madre del mismo, su expareja Francesca Lazo. “Yo tengo que traerme a la mamá de mi hijo también, mi hijo tiene que estar con su mamá”, complementó.

Luego de un par de semanas, cada vez más cerca de la final de ‘La Casa de los Famosos’, el peruano resaltó que no está en el reality de convivencia para ser popular, como así lo aseguran sus detractores. En realidad, quiere permanecer lo máximo posible en el programa porque tiene la ilusión de que su familia se mude con él.

“Si estuviera en Perú, ahí sí tendría ego porque diría que esta es mi casa, que acá soy famoso. Pero acá (en México) no. Por eso, lo más que dure me va a servir para una carrera y para traer a mi familia”, indicó el peruano.

Nicola Porcella desea que su hijo y su expareja se muden a México.

¿Quiénes son los que quedan en la ‘La Casa de los Famosos’?

En ‘La Casa de los Famosos’, continúan Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara. El último participante en ser eliminado fue Emilio Osorio.

Expareja de Nicola Porcella asegura que entró al reality desmotivado

La final de este importante reality se llevará a cabo el 13 de agosto, en tal sentido, la expareja del modelo peruano, Francesca Lazo, que además es madre del hijo de Porcella, se mostró feliz por el buen momento que atraviesa el participante. Asimismo, aseguró que se fue de Perú desmotivado y que ‘no se tenía fe’.

“Me dijo, ‘mira, me estoy yendo a México, me voy un par de semanas, no voy a llegar lejos, me voy a quedar poquito tiempo porque estoy con muchos famosos’”, contó Lazo en entrevista con el programa ‘Estás en Todas’.