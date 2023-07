Amigo de Nicola Porcella revela la experiencia que tuvo el modelo con una mujer trans. | Amor y Fuego.

Las confesiones de Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’ ha causado revuelo en las redes sociales. Hace unas semanas, el modelo dio a conocer que se consideraba pansexual, ocasionando que diferentes personajes de la televisión peruana se pronuncien.

Muchos de los conductores de televisión coincidieron que la información que estaba dando el exchico reality era totalmente falsa, pues en los últimos años ha demostrado que es totalmente heterosexual, y que simplemente estaba jugando con su orientación sexual para alimentar los rumores de un posible romance con Wendy Guevara.

Como se recuerda, Nicola Porcella viene siendo relacionado con la influencer mexicana a raíz de las escenas amorosas que protagonizan todas las semanas, aunque ellos han afirmado que solo mantienen una cercana amistad, la cual podría continuar después de este reality.

Nicola Porcella se da un beso de a tres.

De otro lado, en una reciente edición del programa ‘Amor y Fuego’, el magazine mostró una entrevista que le realizaron a uno de los amigos argentinos del exchico reality. Este personaje reveló la experiencia que tuvo el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ con una mujer trans cuando estuvo en Dubái.

“(¿Nicola ha tenido anteriormente relaciones con mujeres trans?) Que yo sepa no, bueno, contó una vez que estaba con una chica muy guapa en Dubái, y que no se dio cuenta que era trans hasta que todos le dijeron, entonces en ese momento decidió alejarse de ella. Bueno, finalmente, de todas las veces que yo lo he visto, es 100 % hetero”, comentó.

Al escuchar estas declaraciones, los conductores de ‘Amor y Fuego’ coincidieron en que Nicola Porcella no era pansexual, pues si realmente lo hubiera sido, entonces no se habría alejado de la mujer trans que conoció cuando viajó al medio oriente. “Bueno, entonces si él no hubiera sabido que esa chica era trans, sí le iba”, indicaron.

Nicola Porcella pide el apoyo de los peruanos para no ser eliminado. (Captura)

Wendy Guevara le pide a Nicola Porcella que no mienta sobre su sexualidad

Wendy Guevara no dudó en empezar a molestar a Nicola Porcella cuando lo encontró dentro de ‘La Casa de los Famosos’. La influencer mexicana le pidió al modelo peruano que no siga ocultando su verdadera orientación sexual y lo diga abiertamente.

“Ya te dije, que si va a haber algo entre tú y yo, yo seré el hombre porque sé que te gusta, y porque sé que tú eres más mujer. ¿Sí o no? Ya todos lo sabemos y no finjas. Sabemos que te gusta el arroz con popote y no hay pedo. ¿Por qué te da pena?”, dijo la artista mexicana.

Nicola Porcella y Wendy Guevara asegura que solo mantienen una amistad.

Asimismo, explicó que dentro de la casa todos son inclusivos, por lo que debería dejar de fingir que es heterosexual, un ‘macho alfa’ y que simplemente se deje llevar por lo que está floreciendo dentro de él, dando a entender que tampoco es pansexual.

“Ya sabemos desde antes que entraras a la casa. Aquí en ‘La Casa de los famosos’ hay inclusión y todo se acepta, baby. Tranquilo... Deja de fingir de que eres un hombre macho, que quieres dominar, no hay pedo”, añadió la amiga de Nicola Porcella.