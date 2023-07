Expareja de Nicola Porcella aprobó supuesto amorío entre el modelo con Wendy Guevara: “Que sean felices”

Ex de Nicola Porcella opina sobre los rumores que vinculan al peruano con Wendy Guevara. De Primera Mano

Nicola Porcella se ha ganado al público mexicano, gracias a su cercana amistad con la influencer transexual Wendy Guevara. Desde que ambos coincidieron en ‘La Casa de los Famosos’, no han dejado de llamar la atención del público por sus ocurrencias y bromas subidas de tono. Incluso, se especula que hay un romance entre ellos.

Recientemente, la expareja de Nicola Porcella y madre de su único hijo, Francesca Lazo, concedió una extensa entrevista al medio mexicano ‘De Primera Mano’. La maquilladora habló sobre la participación del peruano en el popular reality de convivencia y qué hay de cierto sobre los rumores que lo vinculan con Wendy.

“Nicola nos decía que no estaría en la final y que ni llegaría a la primera semana. Yo le dije que fuera con todo. Somos muy amigos, no estamos juntos, pero el concepto de familia que tenemos es muy positivo. Mi hijo tiene 11 años, es grande y entiende que su mamá y papá no están juntos, pero el amor que tenemos hacia él es un trabajo en equipo”, expresó en un principio.

Nicola Porcella se ha convertido en uno de los participantes favoritos de 'La Casa de los Famosos'.

Cuando le preguntaron sobre el singular reto que Nicola Porcella y Wendy Guevara cumplieron juntos, pues se lanzaron desnudos a la piscina y el peruano le dio una nalgada; Francesa indicó que su expareja “es así”.

“Fue parte del show y de la gracia. Nicola en Lima es un personaje y me encanta lo que demuestra ser en México; lo he notado más maduro y más él. No es que vaya nalgueando a la gente por la vida, pero si se le da la oportunidad él lo hará. Es su esencia, por algo no estamos juntos (risas)”, recalcó.

Aprobó supuesto romance con Wendy Guevara

Durante la entrevista, Francesca Lazo fue consultada por la supuesta relación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella. La peruana aclaró que desconoce si su expareja tiene sentimientos por la influencer transexual. Pero en caso pase algo entre ambos, ella les da toda su aprobación.

“La relación que ellos tengan, como muy de conexión de seres humanos ya queda en ellos, me atrevo a decir que lo que están viviendo, que puede ser algo real o no, no lo sé; pero si es algo real y bonito que lo disfruten, que sean felices y que puedan demostrarlo a los demás. Se trata de la autenticidad de las personas”, dijo.

Wendy Guevara y Nicola Porcella han coqueteado en más de una oportunidad en 'La Casa de los Famosos'.

Por otro lado, Francesca Lazó resaltó que es normal que su expareja se enamore en ‘La Casa de los Famosos’. “Una convivencia siempre te va a llevar a sentir algo especial por la persona que tienes al lado, mientras sea real y auténtico que lo sigan disfrutando”.

Cómo reaccionó el hijo de Nicola Porcella

En otro momento, Francesa Lazo precisó que su hijo Adriano ha sido criado con “mucha libertad” y que, a partir de las noticias que vinculan a su padre con Wendy Guevara, han hablado sobre este tema en privado.

“Hemos tenido una conversación. En la escuela muchos pueden tener una mala intención y yo no quiero que a mi hijo le afecte lo que equis persona le puede decir. Él ha crecido sabiendo todas las opciones sexuales que hay. No me pregunta por Wendy o por Nicola, pero él sabe… Si mujer o mujer se enamora, o si mujer y hombre se enamora. Es libre. Hemos venido aquí a disfrutar”, acotó.