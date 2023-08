Samahara Lobatón revela que Youna la amenazó con atentar contra su propia vida si lo dejaba

Samahara Lobatón se confiesa con Magaly Medina sobre los maltratos psicologicos que era víctima por parte de Youna. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Samahara Lobatón decidió hablar su verdad para el programa de Magaly TV La Firme en su reciente edición del 31 de julio sobre unos audios emitidos por parte de su expareja, Youna y que evidenciarían maltrato psicológico por parte del barbero. Recordemos que, el programa de Magaly Medina prometió un audio presentado en su avance y se puede escuchar como el joven lanza una sarta de improperios contra la madre de su hija.

En medio de la entrevista, la exchica reality afirmó que el padre de su hija la habría amenazado con colgarse de un árbol. Según la joven de 21 años, el barbero quiso atentar contra su vida tras el final de su relación; pero enviaba fotos y hacía videollamadas a ella y a su familia para que le respondiera el teléfono.

Todo esto a raíz que Feijoo tuvo una entrevista con Magaly Medina tras anunciar el fin de su relación por más de 5 años. “Después que él se enlazó con ustedes en el programa, colgó el teléfono y me mostró fotos colgándose de un árbol evidentemente para cometer un atentado contra su vida. Hacía videollamada, me reventaba el teléfono, incluso a mis hermana y mi mamá”, sostuvo la modelo indignada de la situación que le tocó vivir.

Samahara Lobatón confiesa que Youna se habría intentado suicidarse. (Fuente: Magaly TV La Firme)

Me decía contéstame y me reventaba el teléfono, él ha intentado manipularme miles de formas y como no cedo a su manipulación dice que soy esto y una mala madre y aquello y ahí estás viendo todo lo que él me dice”, agregó la modelo mostrando las pruebas que tiene de Youna sobre el maltrato que habría padecido.

Ante dichas declaraciones, Magaly Medina no dudó en opinar y sostuvo que estarían atentando contra la salud mental de la menor que tienen en común. “Qué terrible, que inmaduro porque están perjudicando de alguna manera la salud mental de su hija, lo que yo te estaba diciendo era porque tú le sigues en la cuerda a un hombre que está tan tóxico como él, que está tan intoxicado de dolor de rabia, de furia, de despecho”, aseguró la periodista indignada de escuchar las declaraciones de la hija de Melissa Klug.

Por otro lado, la figura de ATV no descarta que Youna aún no haya afrontado la realidad de haber perdido a Samahara Lobatón y la oportunidad de formar una familia duradera. “Yo creo que Youna no puede soportar todavía, no ha trabajado el dolor ante la pérdida de la persona que consideraba el amor de su vida y que según él quería hacer una familia para siempre. Eso solo existe en las telenovelas, pero no siempre terminan con un ‘felices para siempre’”, acotó.