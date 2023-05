Robotín le responde a Robotina: “Si ella dice que hizo contacto cero, yo hice contacto menos cero”

Robotín se refirió a la nueva relación de su expareja Robotina. | "Magaly Tv, la firme"

Alan Castillo, más conocido como el popular Robotín, fue consultado recientemente sobre sus impresiones luego de que su expareja, Karelys Molina, Robotina, haya oficializado su nueva relación con un tiktoker peruano.

Robotín se presentó este miércoles 10 de mayo en el set de “Magaly Tv, la firme” para ser entrevistado por Magaly Medina, un día después de que Robotina hizo lo propio.

En aquella entrevista, Robotina había señalado que usó la metodología del “contacto cero” para alejarse de Robotin y que lo mantiene hasta ahora. “Ese fue mi primer paso para alejarme de él, para olvidarme de él”, precisó.

“Bueno, si ella hizo contacto cero, yo hice contacto menos cero”, respondió Robotín en el set de Magaly Medina, luego de escuchar las declaraciones de su expareja. “Aunque ojalá sea cierto [que ha hecho contacto cero] porque ella tiene como tres cuentas [de redes sociales] y por ahí puede verme, imagino”, complementó.

En esta entrevista, Robotín también brindó detalles sobre el proceso de superación que viene llevando respecto a su anterior relación. Detalló que hubo ciertas actitudes que, finalmente, le hicieron entender que no había un futuro junto a ella.

“Ha sido un proceso de tres meses. Es que a veces te hacen entender a la fuerza. Pasan cosas, que estás cansado de que no te quieran en su vida, no te quieran en su mundo. Ella siempre ha sabido que le he pedido perdón para que regrese a la casa. Casi un mes después [del ampay de Robotín saliendo de un hotel con una joven], la seguía viendo por ratitos. La convencí para verlas por las noches, conversar, tratar de reconquistarla. Me dio la ilusion que podría volver a funcionar, pero no sé qué pasó, habrá entrado a TikTok que se quedó pegada allí [risas]”, contó.

Añadió que, finalmente, hubo un día en el que cambió totalmente su visión respecto a regresar con ella porque tomó una actitud rara y lo dejó mal posicionado.

Robotín fue entrevistado por Magaly Medina este miércoles 10 de mayo. | "Magaly Tv, la firme"

“¿Sabes qué me hizo cambiar de opinión para saber que aquí no era? Ella me tenía bloqueado y, un día, me escribe y me pone una serie de cosas por el cambio de nombre. Luego, me vuelve a bloquear. Entonces, veo un live que estaba haciendo gimnasio en uno cerca a mi casa. En mi mente dije ‘algo pasa’. Fui a verla al gimnasio para ver qué pasa, subí y empezaron a grabarme, un familiar de ella, de una manera como si yo fuera un enfermo, un acosador. Sacaron el celular. Pero yo fui de lo más normal [para hablar sobre sus mensajes]”, indicó Castillo.

Robotina también había dicho durante su entrevista un día atrás que Robotín le prohibía usar ciertas prendas, lo que la hacía sentir reprimida en su relación. El personaje de lata se defendió al respecto.

“Ella podía ponerse la ropa que quería. Yo nunca le he prohibido. Una cosa es que yo le dé mi opinión. De repente [respecto a] salir a la calle con algo muy chiquito porque sabe que, como es popular, la van a molestar y yo la voy a defender y no quiero estar peleando. Pero hay gente en la calle que falta el respeto. Ella miente y lo hice solo una vez”, respondió Alan Castillo.

Además, Robotín se mostró con cierta incomodidad al señalar que, luego del término de su relación, tuvo ciertos problemas en algunos contratos porque ella no quiso presentarse. En respuesta a que Robotina dijo que sus shows habrían bajado en la actualidad, Alan Castillo también indicó que ocurre lo contrario, que desde que está soltero le va mucho mejor.

“Gracias a que te fuiste tengo más contratos [risas]”, comentó.

En otro momento, Robotín señaló que fue por él que Robotina tuvo una mayor exposición hasta convertirse en la figura pública que es en la actualidad.

“Sí, es cierto que ella trabajaba en la vía pública cuando yo la conocí, pero fui yo quien la llevó a la TV por primera vez, a un show infantil por primera vez. No se lo saco en cara, pero fui yo quien la ingresó en el mundo de la animación”, señaló.

Por último, le mostró sus buenos deseos en esta nueva etapa de su vida amorosa.

“Le deseo lo mejor, que esa persona que ella ha escogido le dé todo el amor que no tuvo conmigo, que le vaya bonito, yo le deseo la mejor felicidad del mundo. Yo le vuelvo a pedir perdón por toda la relación que hemos pasado, le pido perdón a su familia, a su papá, su mamá y a toda la gente que se portó bien conmigo”, comentó Robotín. Aunque cerró su participación advirtiendo que su nueva pareja de Robotina sería un “Robotín 2″. “Me han contado y con pruebas”, puntualizó.