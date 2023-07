Mauricio Mulder dice que investigación preparatoria busca “arrinconar al APRA” ante próximas elecciones

Integrantes del APRA se presentan en el Congreso | Canal N

El excongresista aprista Mauricio Mulder rechazó la formalización de la investigación preparatoria en su contra y de otros militantes del referido partido por la presunta comisión de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir por los 200 mil dólares que Jorge Barata reconoce haber entregado al exministro Luis Alva Castro para la campaña de Alan García en 2006.

Te puede interesar: Fiscalía formaliza investigación contra Mauricio Mulder, Luciana León y Jorge del Castillo por lavado de activos

“Resulta que estamos en este momento bajo una investigación que ha abierto el Ministerio Público en la que hace una hipótesis de trabajo que para nosotros es inaceptable cuando se señala que el partido aprista es una organización criminal cuyos fines son copar puestos públicos”, reclamó Mulder en el Congreso, a donde acudió para protestar por la disposición fiscal.

“Esa frase con la que se comienza una carpeta fiscal es realmente demostrativa de la forma subjetiva en la que se está trabajando una investigación de carácter fiscal, cuyo origen es el año 2006, en el que aparentemente el señor Barata manifiesta haberle entregado a nuestro compañero Luis Alva Castro 200 mil dólares”, agregó.

Te puede interesar: Alejandro Soto no descarta abandonar la presidencia del Congreso si es que aparece una denuncia grave en su contra

El exparlamentario considera que la decisión del Equipo Especial Lava Jato supuestamente vulnera sus derechos fundamentales y busca “arrinconar a nuestro partido para que no seamos la alternativa que toca frente a las vicisitudes de nuestra patria”.

“(El caso) no debe llevarse políticamente, con fantasmas que están detrás de los operadores judiciales para tratar de arrinconar al partido aprista peruano y señalarlo como si fuera una organización criminal”, apuntó.

Son investigados por un caso relacionado a Odebrecht.

Jorge del Castillo: “Aporte de campaña no era delito en 2006″

También se pronunció el expremier Jorge del Castillo, quien negó que hayan entrado 200 mil dólares de Odebrecht a la campaña aprista de 2006. Asimismo, alegó que la recepción de dinero de empresas privadas no era delito en dicho año.

Te puede interesar: Fiscalía inicia investigación preliminar contra congresista Karol Paredes por organización criminal y tráfico de influencias

“El negado aporte de campaña nunca entró al partido. No hemos tenido nada que ver. Pero, en todo caso, el aporte de campaña en el año 2006 no era delito. El delito recién se tipifica en el año 2019 y la ley no se puede hacer retroactiva”, alegó.

Del Castillo también indicó que la investigación debería estar a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por supuestamente haberse tratado de delitos en el cargo. Sin embargo, los presuntos hechos delictivos se habrían cometido antes de que sean electos parlamentarios.

“Puede dar lugar a una queja y una denuncia de abuso de autoridad. A los que somos parlamentarios en el último periodo, tenemos derecho a antejuicio y si alguien nos tiene que investigar es la fiscal de la Nación. No nos negamos a una investigación. Si hay que hacerla que se haga, pero le toca a la fiscal de la Nación, no a un fiscal de lleno de odios que fue el perseguido de Alan García hasta su muerte”, añadió.

Además de Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, están implicados en la investigación preparatoria Luciana León, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, César Zumaeta, Hernán Garrido-Lecca y Luis Gasco Bravo