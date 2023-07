Carlos Yushimito regresa a la escena literaria luego de una década de silencio editorial

Carlos Yushimito conversó con Infobae Perú a partir de la publicación de "El peso inevitable de las palomas"

En los últimos diez años, Carlos Yushimito escribió una tesis doctoral, ingresó a la academia y se volvió padre, todas esto al mismo tiempo que intentaba no deslindarse de la creación literaria. “La escritura estuvo ahí, latente y bastante solitaria”, dijo en conversación con Infobae Perú pocos días después de haber presentado “El peso inevitable de las palomas” en la Feria Internacional del Libro de Lima.

¿Los nuevos aspectos de tu vida encontraron espacio en estos cuentos o la escritura sirvió como un escape a las responsabilidades que suponen estas nuevas facetas?

El de la paternidad está en proceso de materializarse. Creo que en el próximo libro se va a notar más. Este libro es semejante a una estrella, en el sentido que vemos el brillo, pero la estrella ya se apagó. La siguiente publicación probablemente muestre la transformación que he experimentado durante los últimos años.

El reencuentro con estos cuentos escritos hace una década fue chocante. ¿Viste a un Carlos completamente distinto?

Ya había notado eso cuando publiqué “Los bosques tienen sus propias puertas” hace diez años precisamente. Comentaban que eran cuentos un poco más complejos porque no son tan narrativos como los primeros que publiqué hace 20 años. Esos eran más tradicionales, los cuentos estaban articulados dentro del libro, pero en las últimas publicaciones eso me ha importado menos. Este libro es más caótico, los cuentos se articulan a partir de sensaciones y no necesariamente a partir de un mismo espacio o personaje.

¿Haberse alejado de la narratividad surgió a partir de alguna inspiración literaria o cinéfila?

Probablemente, tenga que ver con Filiberto Hernández, Rubem Fonseca y Guimarães Rosa. Eran autores más tradicionales, narrativamente hablando, pero Hernández me pegó y creo que he sostenido esa influencia un poco más en el tiempo. El cineasta David Lynch me interpeló por mucho tiempo y creo que se nota en “Los bosques tienen sus propias puertas”.

¿Al escribir piensas en cómo tus lectores aceptarán esta nueva narrativa, qué tanto les va a impactar?

No mucho. Los lectores con los que más me interesa dialogar son aquellos que no se satisfacen con un estilo. Siempre he querido escribir de un modo distinto. A veces eso genera añoranzas porque me recuerdan mucho a los cuentos de “Las islas”, pero volver a ese tipo de narrativa como que ya no me satisface.

"El peso inevitable de las palomas" es una publicación de Planeta.

Tu nuevo libro “El peso inevitable de las palomas” se presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima ¿Qué hace falta en la FIL para que esté a la altura de otras ferias emblemáticas?

La feria de Frankfurt tiene como objetivo principal la negociación de derechos, es como un evento más comercial, pero la feria de Guadalajara busca articular sus actividades con las escuelas locales de la zona. Los autores van a los colegios al mismo tiempo que las mesas de discusión de la feria. Siempre es muy emotivo que los niños conozcan a los autores y autoras que han descubierto a través de su obra.

Es decir, que la feria salga del recinto en el que se encuentra

A veces la impersonalización de un libro hace que este circule casi sin rostro y sin historia. Esa visita de escritores a sus lectores es una buena forma de acercar la literatura a nuevos públicos. Respecto al espacio, diría que me gustan más las ferias al aire libre, son más acogedoras.

Carlos Yushimito es autor de "Las islas", "Marginalia", "Los bosques tienen sus propias puertas", entre otros.

¿Eres partidario de la idea de que ya no importa qué lee la gente, sino que simplemente lea?

La literatura es una práctica elitista, históricamente aristocrática. Franz Kafka o William Faulkner son autores difíciles de leer, van a estar restringidos a una minoría, pero al mismo tiempo la complejización de la lectura debe ser progresivo. El primer libro que yo leí fue un best-seller, “Mi planta de naranja lima” y recuerdo haber llorado leyéndolo a los ocho años. No lo he vuelto a leer, pero es parte de mi formación como lector.

¿Qué papel cumple la lectura en la formación de las personas?

Puede ser un primer paso para extender el mundo afectivo de las personas. La lectura puede ser netamente placentera, pero al leer a William Faulkner o Thomas Mann esto no necesariamente ocurre. Hay un elemento de desafío y complejidad que debe estimularse a ser abordado. Sobre cada niño o niño influyen factores distintos, pero no debemos dejar de lado el impulso a conocer otros aspectos de la literatura.