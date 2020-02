No se precisa la época pero hay una alusión directa a la infancia del propio Vasconcelos, empezando por el nombre de los personajes. En la dedicatoria de la novela, escribe: “El homenaje de mi nostalgia a mi hermano Luis, el Rey Luis, y mi hermana Gloria; Luis renunció a vivir a los veinte años, y Gloria a los veinticuatro también pensó que realmente vivir no valía la pena (...)” Ambos, Luis y Gloria, sus hermanos en la vida real, son sus hermanos en la ficción. Es más, Zezé se apellida Vasconcelos y tiene, al igual que él, una madre de origen indio. Esa infancia, su infancia, la que se desarrolló durante toda la década de 1920, tiene un contexto particular.