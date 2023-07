Escuela de aviación demoró 28 horas para comunicar la caída de una avioneta en el mar de Huanchaco

(De izquiera a derecha) Los estudiantes Mayt Jimenez y Fabiana Hernández, junto al mecánico Santiago Aldaz viajaban en la avioneta de la Academia JBC. | Composición Infobae Perú

Cuatro personas tripulaban la avioneta que cayó en el mar de Huanchaco. Si bien el accidente ocurrió durante la noche del 28 de julio, la Escuela de Aviación Juan Bielovucic Cavalier demoró más de un día para informar a la comunidad los principales detalles del accidente. En la publicación no hacen mención a los nombres de aquellos que se encontraban dentro de la aeronave.

La institución dijo estar profundamente preocupada por la caída de la avioneta de matrícula OB-1334, modelos Cessna 172. Esta realizaba un vuelo de instrucción de Chiclayo a Trujillo cuando se declaró en emergencia al estar cerca del aeropuerto. Poco después se perdió comunicación con la aeronave. Es así que de dispuso el inicio de un plan de rescate para dar con el paradero de los afectados.

“En estos momentos críticos, nuestras acciones están enfocadas en priorizar la búsqueda de los involucrados. Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes en las labores con el firme propósito de obtener información precisa y brindar todo el apoyo necesario”, se lee en la misiva publicada en redes sociales el 29 de julio a las 22:56, casi 28 horas después de ocurrido el accidente.

Los cuatro tripulantes de la avioneta son:

Santiago Aldaz García (Instructor de vuelo)

Fabiana Hernández (Estudiante)

Mayt Jiménez (Estudiante)

Boris Corrales (Mecánico - Este último no figuraba en el manifiesto de vuelo)

Fabiana Hernández y Mayt Franklin Jiménez Barreto, víctimas del accidente aéreo en el mar de Huanchaco.

Al cierre de esta nota se ha confirmado el fallecimiento de tres de los que iban en la avioneta accidentada. Las autoridades marinas continúan con el proceso de rescate de Boris Corrales. En las labores de rescate han participado la Patrulla de Costa Independencia y la Patrulla Marítima. La primera trabajada desde el viernes por la noche mientras que la última desde la madrugada del sábado.

Los familiares de Corrales conservan la esperanza de encontrarlo con vida. “Conozco a sus compañeros y alumnos pilotos que han estudiado con mi hijo, justamente en este momento estamos llamando al teléfono de Boris, timbra y timbra, pero no responde. Lo raro es que si se ha caído al mar, cómo sigue timbrando”, expresó César Corrales, padre del joven. El resto ya lamenta la partida de sus seres queridos.

Denuncia a dueño

La escuela de aviación JBC de Huanchaco, en Trujillo, queda en un segundo piso de un restaurante.

Los padres de las víctimas tienen en la mira al director de la Escuela de Aviación Juan Bielovucic Cavalier al conocerse que los jóvenes ya habían criticado su resistencia para comprar el material necesario para los vuelos. Lo señalado habría provocado que sus seres queridos insistieran en que no subieran a las aeronaves de la institución. Su pasión por la aviación los llevó a seguir viajando por los aires.

“Siempre me dijo que a veces el dueño no quiere comprar algunas cosas que le piden. Por eso, le dije, mejor salte de allí o dame el número para llamarlo al señor para que compre esas cosas, porque a mí tampoco no me gusta trabajar si mis herramientas están mal. Me dijo: ‘Él es duro, qué va a comprar. Le hemos dicho varias veces, pero no compra”, contó a la prensa el padre del mecánico Boris Corrales.