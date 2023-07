Mensaje presidencial de Dina Boluarte tuvo similitud al emitido por Sebastián Piñera en el 2018

Similitud entre mensajes de Sebastián Piñera (2018) y Dina Boluarte (2023). (Twitter: Alonso Ramos)

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció ayer un mensaje a la Nación que duró tres horas y siete minutos. Sin duda, el más largo de la historia en épocas de Fiestas Patrias. Si bien se dedicó a resaltar a lo largo de 72 páginas qué medidas había tomado y piensa realizar en los próximos meses de su gestión, no se pensaba que podría haber un supuesto plagio como el que se denunció con dos libros en los que ella aparece como coautora.

Te puede interesar: Dina Boluarte en su mensaje a la Nación: pide al Congreso que considere las observaciones al proyecto que limita la colaboración eficaz

Durante su presentación ante el Parlamento y el país, Boluarte Zegarra enfatizó que su gobierno se caracertizaba por “los valores y principios que nos inspiran en este enorme desafío son los de la unidad, la reconciliación, la justicia y el progreso para nuestros compatriotas”. Esta frase de la mandataria, sin embargo, resulta una muy parecida a la que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, brindó años atrás y se identificó rápidamente en redes.

El dos veces exjefe de Estado chileno acudió al Congreso Nacional en el 2018 para rendir cuentas de su gestión. En aquella ocasión, Piñera dijo lo siguiente que tiene bastante coincidencia con lo manifestado por Boluarte en este año. “Los valores y principios que nos inspiran y guían en esta travesía son los valores y principios de la unidad, la libertad, la justicia, el progreso y la solidaridad”, exclamó el reconocido político y empresario ante los parlamentarios.

Te puede interesar: “Mil, millones, país”: las palabras más usadas por Dina Boluarte en su mensaje a la Nación ante el Congreso

La similitud entre lo dicho y el tono por Boluarte y Piñera se visualizó en dos videos que el periodista Alonso Ramos, del programa Al estilo Juliana de ATV Noticias, colocó en su cuenta de Twitter.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pronuncia su discurso a la nación en el día de la independencia de la república, ante el Congreso, En Lima. Viernes, 28 de julio. Jhonel Rodriguez Robles/Presidencia de Perú vía REUTERS.

Plagios en publicaciones

Hay que recordar que la similitud del parrado dicho por la presidenta Boluarte nos recuerda al escándalo del plagio de dos libros en el que ella aparece como coautora.

Te puede interesar: Dina Boluarte pide perdón a los deudos de los fallecidos en las protestas antigubernamentales

Hace un par de semanas, el programa dominical Punto Final reveló que Boluarte Zegarra colocó en su CV, al momento de postular a una plaza en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el 2007, que tenía una publicación en su haber. Se trataba de Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que está en la Biblioteca Nacional del Perú. No tiene tiraje ni editorial.

Años después, la mandataria retiró este punto. ¿La razón? Según el software de antiplagio, Turnitin, la obra contenía tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que no estaban citados.

Este libro sobre derechos humanos también figuran los abogados colegiados: Anaya Cárdenas Efraín Javier, exintegrante del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura; Luis Alberto Gavancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima; Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, María Esther Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer; Hugo Villar Mayta, Nancy Rosa Angeludis Tomassini y Carmen del Pilar Rivera Tejada.

Dina Boluarte asegura que su labor en libro cuestionado por plagio fue solo compilar. (TV Perú)

A raíz del escándalo, Boluarte tuvo que responder en una conferencia de prensa que ofreció la semana pasada a horas de que se realizará la llamada tercera ‘Toma de Lima’. Lejos de brindar más detalles, trató en todo momento de minimizar su participación.

“En relación con la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público. Mi participación fue compilar las normas legales mínimas y no se contravino a las normas de ese entonces”, dijo.

Sin embargo, la declaración de Boluarte no provocó que fuera citada para este lunes 31 por el fiscal Miguel Puicón para recoger su testimonio. Cabe precisar que hay otra obra llamada Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú que contiene páginas copias según pudo determinar el programa Al estilo Juliana.