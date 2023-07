Las frases más resaltantes que deja el Mensaje a la Nación de tres horas de Dina Boluarte: “Pido perdón”

Primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias de Dina Boluarte. Presidencia de la República

“Con profunda y dolorosa consternación pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares, y también a los heridos”. Esta fue una de las frases más reclamadas para Dina Boluarte, luego de que en apenas tres meses de gobierno, la represión desatada en medio de furibundas protestas dejasen 49 muertes civiles, entre ellas la de ocho menores de edad que ni siquiera participaban en las manifestaciones.

Este 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte emitió su primer Mensaje a la Nación por las Fiestas Patrias 2023, en medio de unas celebraciones patrias convulsionadas debido a la reactivación de las marchas contra su gobierno en Lima y regiones. Pese a su alto nivel desaprobación ha conseguido sostenerse al mando del país, gracias al apoyo de un rechazado Congreso por la ciudadanía y el respaldo de las fuerzas del orden.

¿Cuáles fueron las frases más resaltantes de la mandataria, sucesora de Pedro Castillo?

El esperado pedido de perdón

Uno de ellos fue el pedido de perdón para las 49 víctimas civiles fallecidas, los lesionados y sus familias. Sin embargo, especialistas en derechos humanos opinan que este gesto reconciliador llega tarde debido a la profunda fractura social que se ha generado entre el gobierno o la capital y las regiones del sur que más profundamente han padecido la represión estatal.

“Es necesario un pedido de perdón, un reconocimiento de la verdad, pero de todas maneras se ha llegado a un punto de no retorno. Las víctimas y la mayor parte de la sociedad civil definitivamente ya ven como la única salida a esta situación la renuncia de Boluarte. Ya no es posible reconstruir ese vínculo social o recuperar la confianza en una mandataria que es responsable de crímenes de lesa humanidad. No se puede ya retroceder el tiempo, la única solución posible es su renuncia”, indica a Infobae Perú la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez.

Además, este pedido de perdón llega luego de decenas de mensajes estigmatizantes contra los deudos, quienes se han continuado manifestando contra el gobierno. Ante ello, la presidenta Boluarte y sus ministros de Estado continuaron emitiendo pronunciamientos que los tachaban de financiados por actividades ilegales o violentistas.

Reafirmar la constitucionalidad de su ascenso a la Presidencia

2. “Como todos sabemos, por las circunstancias políticas que vivió el país y que todos conocemos, ante este congreso asumí constitucionalmente la presidencia de la República, una decisión que me honra por ser la primera mujer en llegar a la más alta magistratura del país en más de 200 años de vida republicana. Este acto político constitucional de alta legitimidad y relevancia para el Estado de Derecho, expresó la fortaleza de la democracia y de sus instituciones”.

La mandataria hizo alusión nuevamente a que su llegada a la Presidencia correspondió a un acto regular luego de que el expresidente Pedro Castillo asestara un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022. Sin embargo, pese a la legalidad de su ascenso, reconocida nacional e internacionalmente, hoy su gobierno es tachado de ilegítimo debido al alto nivel de desaprobación, la represión estatal contra manifestantes y la negativa del Ejecutivo y el Legislativo de promover el aclamado adelanto de elecciones.

Celebraciones en Ayacucho

3. “El Gobierno anterior minimizó la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia debido a su miopía histórica y política sobre el significado de la fecha”

Dina Boluarte aseguró que, ante la falta de una conmemoración adecuada de los 200 años de independencia, se festejará el 9 de diciembre del 2024 como el bicentenario de la Batalla de Ayacucho, en la Pampa de la Quinua. Sin embargo, es en esta región donde se produjo el mayor costo de vidas solo días después de que Dina Boluarte llegara a la presidencia.

La amenaza de la dictadura

4. “Tras el golpe de Estado la situación nacional derivó, rápidamente, en una grave convulsión social cuyo objetivo, ahora sin duda alguna, fue derrocar al nuevo Gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura”.

Pese al inicial pedido de perdón por los fallecidos, Boluarte reiteró la posición del Ejecutivo sobre las movilizaciones de los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023. Las protestas tenían como objetivo sacarla del cargo como presidenta, expresó. Sin embargo, inicialmente su llegada al poder causó celebraciones y amplia aceptación desde sectores políticos y populares. Después de las primeras muertes aún siguió contando con respaldo, pero tras la muerte de 17 personas en menos de un día en Juliaca, Puno, el rechazo creció aunque todavía mantiene el respaldo de directivos empresariales, quienes comulgan con su política de “mano dura”.

El factor de ser mujer y de Apurímac

Desde que inició su mandato Dina Boluarte ha aludido constantemente a su condición de mujer, incluso para intentar evadir el rechazo que produce su gobierno. En varias ocasiones achacó “machismo” a los cuestionamientos que se produjeron contra su gestión tras la represión constatada y los posibles crímenes de lesa humanidad.

5. “Como mujer provinciana, proveniente de una familia quechuahablante, y como madre, no puedo estar lejos del sufrimiento originado por la pobreza y la miseria que han postergado por décadas a millones de compatriotas, en la Costa, la Sierra y la Selva”.

También hace alusión a ser una mujer andina; embargo, las principales víctimas de su gobierno son de origen quechuahablante y andinos. En su propia tierra natal Apurímac se produjeron varias muertes tras su ascenso al poder.

Inicialmente, cuando llegó a la Presidencia se saludó y celebró que una mujer haya llegado a tan alto cargo; sin embargo más de medio año después y con un Mensaje a la Nación tan largo, poco dijo sobre la lucha contra la violencia a la mujer o el incremento de presupuesto para el sector.

6. Frente a la alta incidencia de la violencia contras las mujeres e integrantes del grupo familiar, proponemos modificar el Código Procesal Penal con la finalidad de establecer que las requisitorias cursadas a la autoridad policial no caduquen hasta la efectiva detención de los agresores. Esta propuesta modificará también el Decreto Legislativo N°1428 que desarrolla medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad.

Esto fue lo único que mencionó pese a que su discurso contenía 72 páginas.