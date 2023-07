Joven le pide matrimonio a su novia en el Desfile Militar y en transmisión en vivo

Le pide la mano a su novia previo al inicio del Desfile Militar en la avenida Brasil | América TV

El amor también se hizo presente en el Desfile Cívico Militar del 29 de julio. Minutos antes de que inicie el evento que retornó a la avenida Brasil después de tres años, una pareja de peruanos protagonizó un momento romántico cuando eran entrevistados en vivo para la televisión.

Sin embargo, Juan Carlos Salvatierra, inició su pedida de manos haciendo una ‘denuncia’ pública. “Yo quería hacer una denuncia muy severa, ha habido un robo, no me parece que en la Parada Militar se permitan este tipo de cosas. Hace más o menos un año y un mes, esta joven que ven aquí me robó el corazón, esto yo lo quiero arreglar de cualquier modo, entonces, como ha habido un robo y es algo que no se puede permitir, yo quiero sentar un precedente, tanto en la vida mía como en la vida de ella”, dijo Juan Carlos a las cámaras de América TV, además mencionó que él es miembro de la familia militar y de Chimbote.

“La mujer que ven aquí al lado es la que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, se llama Cecia, el nombre más hermoso que existe”, manifestó en otro momento.

Luego el joven le propuso matrimonio a Cecia Zuliaga y no dudó en ponerse de rodillas ante su novia frente a las cámaras.

Juan Carlos sacó un anillo de compromiso y le preguntó a su novia: “¿te quieres casar conmigo?”. “Sí, lo amo mucho”, respondió la joven muy emocionada y le dio un beso.

Joven le pide matrimonio a su novia (América TV)

Historia de amor

El joven mencionó que la boda sería en el mes de octubre de este año. “Estamos uniendo nuestras vidas como Dios y la ley lo manda”, dijo.

“Siendo miembro de la familia militar, soy un convencido de que la Parada Militar, la primera a la que ella asiste, es el momento oportuno para decirle que quiero convalidar mi vida con ella”, agregó.

La joven emocionada comentó que ambos se conocieron por amigos en común y reiteró que ahora quería pasar el resto de su vida con él. El público alrededor aplaudió el hecho.

En tanto, Juan Carlos comentó que su padre perteneció al Ejército del Perú y que de él aprendió a hacer “ese tipo de cosas”.

“Uno tiene que tener un poco de aplomo, a veces la emoción me gana”, indicó Juan Carlos, quien dijo ser ingeniero mecánico.

“(Quiero decirle a mi papá que lo logré y, con el favor de Dios, algún día le daremos un nietecito”, añadió, mientras que su futura esposa dijo esperar tener dos hijos.

Desfile Militar

Para esta edición de la Parada Militar, participaron la delegación de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Los integrantes de los programas sociales Juntos, Cuna Más y Qali Warma desfilaron ante el estrado de autoridades del país.

También hicieron lo mismo Contigo, Pensión 65, Foncodes, Programa País y los representantes de comedores populares, ollas Comunes y vaso de leche. Las delegaciones hicieron su aparición uniformadas con camisa blanca, pantalón negro y zapatos negros.

El camino de los representantes del Midis fue aplaudido de pie por la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien encabezó la Gran Parada y Desfile Militar, como parte de los actos conmemorativos por el 202 aniversario de la Independencia del Perú.

Chalanes y amazonas también participaron la primera parte del la Parada Cívico Militar con un baile de marinera aplaudido por el público.