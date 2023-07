Desfile Militar por Fiestas Patrias: ¿a qué hora es el ingreso del público y quiénes pueden asistir?

Durante el año 2023, la Gran Parada Militar se desarrolló en la avenida Brasil, después de tres años.

El mes de julio es sinónimo de patriotismo, miles de peruanos esperan con ansias este emblemático evento. Luego de tres años, la Gran Parada y Desfile Cívico Militar volverá a la que fue su casa por muchos años, la famosa avenida Brasil. Este 29 de julio las calles de Lima se visten de rojo y blanco.

Para celebrar el aniversario número 202 de la independencia del Perú se conmemoran las tradiciones y eventos especiales como la Misa Te Deum, Mensaje a la Nación y la Gran Parada Militar. Entérate aquí sobre los horarios para asistir a uno de los eventos más importantes.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Luis Angulo Tejada, declaró que el ingreso para los invitados será a partir del día sábado 29 de julio a partir de las 7 de la mañana con la tarjeta de acceso correspondiente. Además, dijo que se hará una revisión exhaustiva en el ingreso, con el objetivo de evitar que cualquier persona extraña al evento pueda pasar con otras intenciones.

“Todos deben de presentar una tarjeta de acceso, la cual se ha venido entregando a entidades, colectivos sociales y agrupaciones de la periferia nacional, a través del comité organizador”, manifestó.

El desfile militar contará con un amplio despliegue

El comandante general aseguró que esta Gran Parada Militar contará con al menos 10 mil 700 efectivos policiales en todo el espacio del evento, con un despliegue organizado y liderado por él.

“Tenemos algunas barreras físicas a la espalda de las tribunas. Además de la cobertura total de cámaras de video, drones y una serie de actividades por toda el área donde se va a desarrollar la Gran Parada Militar”, aseguró.

Foto: FB /Fuerza Aérea del Perú

Se estima la presencia de al menos 30 mil asistentes sin contar con las personas que estarán en zonas adyacentes al desfile.

Cobros por un espacio en el Desfile Militar

Este año se conmemora 202 años de la independencia del Perú, el mismo tiempo que vine realizándose la Gran Parada Militar. RPP

Según el coronel Angulo, hasta el momento no ha observado ningún tipo de lotización destinada a vender lugares para que las personas puedan asistir al evento. Además, descartó que se vaya a llevar a cabo esa práctica irregular.

“Hasta el momento no he visto que hayan lotizado. Todos está bien organizado. Todas las tribunas están bien instaladas y hay una zona que está más alejada de la zona de influencia que no creo que se vaya a lotizar”.

Sin embargo, las imágenes de RPP contradicen esta afirmación, ya que muestran claramente que las pistas están marcadas con el objetivo de reservar espacios para obtener una mejor ubicación en el desfile. Se escribieron nombres con tiza en las aceras, y en la misma cuadra se colocaron inscripciones con pintura blanca. Además, el municipio intentó ocultar estas marcas utilizando una pintura gris, pero aún son visibles.

El desfile militar en la Gran Parada destaca la imponencia y disciplina de las Fuerzas Armadas peruanas. ¡Una muestra de patriotismo en acción! Foto: Andina

¿Cómo se originó la celebración de la Parada Militar?

El origen de esta gran celebración se remonta a los primeros años de la República. Después de que se proclamara la Independencia del Perú por el general Don José de San Martín, la misa Te Deum y la Gran Parada militar solían llevarse a cabo el 28 de julio en la Plaza Mayor de Lima. En aquel entonces, el desfile contaba con dos escuadrones de caballería y seis batallones de infantería, ofreciendo un espectáculo diferente al que presenciamos en la actualidad.

En el año 1921, el país celebró el centenario de la Independencia, y en ese contexto, la ubicación de la Parada Militar experimentó un cambio significativo. Fue trasladada a la Plaza Bolívar, una decisión tomada por el presidente Augusto B. Leguía. Sin embargo, tan solo cuatro años después, el evento se mudó nuevamente, esta vez a la Plaza de Armas.

La avenida Brasil albergó el desfile en el año 2010 y permaneció aquí hasta el 2019. Con la llegada de la celebración del bicentenario (2021), el Cuartel General del Ejército fue designado nuevamente con escenario. Hasta este año que se vuelve a realizar en la vía que une los distritos de Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena.